Киев парализовали пробки: куда лучше не ехать

Киев замер в пробках / УНИАН

Утром в среду, 4 декабря, на улицах столицы Украины снова "нелетная погода" - Киев парализовали пробки. Об этом говорят данные Google Maps.

Заторы на дорогах образовались в центре города – "стоят" практически все улицы. Киев пробки Google свидельствуют, что огромные пробки зафиксированы на правом берегу - возле станций метро Сырец, Дорогожичи, проспекте Степана Бандеры, улице Набережно-Крещатицкая, улице Юрия Ильенко, улице Сечевых Стрельцов, бульваре Шевченко, проспекте Победы, улице Михаила Грушевского, бульваре Леси Украинки, Набережном шоссе.

На Голосеевском проспекте, проспекте Валерия Лобановского, Отрадном проспекте, проспекте Леся Курбаса также затруднено движение.

Пробки зафиксированы возле станций метро Университет, Вокзальная, Дворец спорта, Дружбы народов, Лыбидская. Онлайн карта гугл говорит, что пробки образовались на Северном мосту, Дарницком мосту, мосту имени Патона и мосту Метро.

На левом берегу пробки образовались на улице Братиславская, проспекте Генерала Ватутина, Харьковском шоссе, возле станций метро Бориспольская, Позняки, Осокорки, Дарница, Черниговская.

Киев пробки гугл / скриншот google.com/maps

Напомним, во вторник, 3 декабря, на дорогах столицы Украины также были зафиксированы крупномасштабные пробки.