"Одна из скреп": религиовед предупредила ПЦУ о кознях УПЦ МП

Рождество в Украине / zak.depo.ua

Глава Православной церкви Украины Епифаний заявил, что украинцы могут праздновать Рождество 25 декабря, если они этого хотят. По мнению религиоведа Людмила Филипович, Рождество 7 января считается главной "скрепой" Московского патриархата.

Женщина уверенна, что УПЦ МП будет всячески сопротивляться установлению новой даты празднования Рождества.

"Это одна из "скреп", на которых держится эта церковь, и они обвиняют сейчас календарных реформаторов в том, что они потрясают основы веры, что этого нельзя ни в коем случае делать", - заявила Филипович в комментарии Обозревателю.

При этом она отметила, что на борьбу с ПЦУ вкладываются большие деньги.

"Церковь Московского патриархата в сопротивление новой Церкви вкладывает бешеные деньги. Мы все это делаем на основе волонтерства, любви к нашей стране и нашей церкви, а те тачками возят деньги просто-напросто", – отметила эксперт.

В то же время, она указала, что не стоит торопиться с переносом даты праздника.

"Но ситуация может резко измениться уже завтра. Возможно, появятся какие-то новые обстоятельства, которые убедят нас изменить эту дату. Я абсолютно соглашаюсь с ПЦУ, что нам надо праздновать не дату, а событие", - подытожила религиовед.

Как ранее сообщал Главред, отмечать Новый год 2020 и Рождество начнут в столице уже с 14 декабря 2019 года. Продлятся празднования до 13 января 2020-го. Масштабные мероприятия запланированы на Софийской площади, а также на Контрактовой площади в Киеве.