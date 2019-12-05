ЕС vs Россия: социологи выяснили, куда хотят украинцы

Украина в ЕС / Reuters

Социологи провели опрос среди украинцев относительно дальнейшего курса развития страны. Большинство граждан Украины поддержало вступление страны в Европейский союз.

По данным фонда Деминициативы и Киевского международного института социологии, 53% опрошенных видят перспективы развития страны в составе Евросоюза. При этом 14% высказались за интеграцию в Евразийский экономический союз, в который входит Российская Федерация, Беларусь, Казахстан, Армения, Киргизия и Молдова.

В то же время, 24% опрошенных украинцев считают, что Украина не должна быть частью ни ЕС, ни Таможенного союза ЕАЭС.

Стоит отметить, что два года назад группа Рейтинг проводила аналогичный вопрос. В 2017 году вступление в ЕС поддерживали 59% опрошенных, а 26% - выступили против.

Как ранее сообщал Главред, среди лидеров иностранных держав жители Украины лучше всего относятся к белорусскому президенту Александру Лукашенко.