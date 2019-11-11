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Лукашенко - да, а Путин - нет: социологи выяснили предпочтения украинцев среди зарубежных политиков

11 ноября 2019, 18:45

Вполне логично, что больше всего симпатиков Путина среди украинцев проживают на Востоке и Юге Украины.

Лукашенко
Александр Лукашенко / УНИАН

Среди лидеров иностранных держав жители Украины лучше всего относятся к белорусскому президенту Александру Лукашенко, а хуже всего – к президенту России Владимиру Путину.

Именно об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сотрудниками социологической группы Рейтинг.

К Лукашенко положительно относятся 66% опрошенных украинцев, отрицательно - 15%.

При этом к президенту США Дональду Трампу положительно относятся 30% респондентов, а отрицательно - 42%.

Больше всего негатива украинцы проявили в отношении президента РФ Путина: 71% – отрицательно и лишь 15% - положительно.

Интересно, что, по данным социологов, к Лукашенко и Путину лучше всего относятся на юге и востоке Украины. Кроме того, их позитивно оценивают украинцы из старшей возрастной группы и наименее обеспеченные.

Напомним, ранее соцопрос показал, что большинство украинцев пока не созрели к разрешению продажи земли. До этого стало известно, что Петр Порошенко, согласно соцопросу, возглавил рейтинг самых отвратительных украинцам политиков.

опрос Александр Лукашенко Дональд Трамп Владимир Путин украинцы
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