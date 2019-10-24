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Зеленскому доверяют 66% украинцев - опрос

24 октября 2019, 13:40

Больше всего украинцы не доверяют органам прокуратуры.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский пользуется высоким доверием украинцев / Офис президента Украины

Президент Владимир Зеленский пользуется доверием 66% украинцев, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой Рейтинг.

Больше всего украинцы доверяют волонтерам (69%), ветеранам АТО (67%), президенту (66%) и армии (65%), церкви (56%). Кроме того, общественным организациям доверяют 48% респондентов, городским/сельским головам - 47%, Нацгвардии - 46%, правительству - 45%, Верховной Раде - 44%, местным СМИ - 43%, общенациональным СМИ - 42%, Службе безопасности Украины - 38%, областным государственным администрациям - 32%.

В то же время полиции не доверяют 49% опрошенных, доверяют - 31%, пограничной службе - 41% и 23% соответственно, Государственному бюро расследований - 41% и 23%, налоговым органам - 50% и 20%, таможенным органам - 51% и 19 %, НАБУ - 49% и 17%, Национальному агентству по предотвращению коррупции - 48% и 15%. По результатам исследования, больше всего украинцы не доверяют органам прокуратуры (62%) и судам (66%). Доверяют им только 14-15% опрошенных.

"На фоне позитивных ожиданий и общего оптимистического настроения в поствыборный период возросло доверие к большинству институтов. Больше всего положительных изменений зафиксировано к центральным органам власти: президенту, правительству и парламенту", - объяснили результаты опроса в группе Рейтинг.

  • Оценка ситуации в стране: результаты опроса социологической группы Рейтинг ratinggroup.ua
  • Оценка ситуации в стране: результаты опроса социологической группы Рейтинг ratinggroup.ua
  • Оценка ситуации в стране: результаты опроса социологической группы Рейтинг ratinggroup.ua
  • Оценка ситуации в стране: результаты опроса социологической группы Рейтинг ratinggroup.ua
  • Оценка ситуации в стране: результаты опроса социологической группы Рейтинг ratinggroup.ua

Социологический опрос проводился с 19 по 22 октября методом личного интервью (face-to-face), всего было опрошено 2,5 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Погрешность репрезентативности исследования не превышает 2%.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что уровень поддержки Зеленского снизилась до 66%.

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