Порошенко возглавил рейтинг самых отвратительных политиков – опрос

Деятельность Петра Порошенко положительно оценивают лишь 10,2% украинцев

Президент Владимир Зеленский возглавил рейтинг политиков, к которым наиболее положительно относятся украинцы.

Как свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, на вопрос об отношении к предложенным общественно-политическим деятелям Украины среди респондентов, которые сказали, что знают об этих деятелях, к Зеленскому относятся наиболее положительно 72,8%, нейтрально - 15,5%, отрицательно - 5,8% и не ответили 5,9% опрошенных.

На втором месте оказался председатель партии Слуга народа Дмитрий Разумков, деятельность которого положительно оценивают 54,8%, нейтрально - 24,6%, отрицательно - 9,7% и затруднились ответить 10,9%.

Читайте такжеСорваные шапки, носохват и матерщина: как Порошенко "отжигает" в 2019 годуКроме того, деятельность лидера партии Сила и честь Игоря Смешко положительно оценивают 38,3%, нейтрально - 33,3%, отрицательно - 14,4 %% и не ответили 14,1%.

Представителя президента в Верховной Раде Руслана Стефанчука положительно оценивают 34,8%, нейтрально - 30,6%, отрицательно - 14,9% и не ответили 19,8%.

Лидера партии Голос Святослава Вакарчука положительно оценивают 25,8%, нейтрально - 35,2%, отрицательно - 29,4% и не ответили 9,6%.

Лидер партии Гражданская позиция Анатолия Гриценко положительно оценивают 24,8%, нейтрально - 35,8%, отрицательно - 31,5% и не ответили 7,9%.

Отметим, что один из самых низких рейтингов у бывшего главы государства Петра Порошенко - его деятельность положительно оценивают 10,2%, отрицательно - 75,8%, нейтрально - 11,1%, и не ответили 2,9%.

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Опрос проводился с 5 по 15 июля. Методом личного интервью было опрошено 2 тысячи респондентов, проживающих в 125 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 3-х ступенчатой стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, что репрезентативна для населения Украины старше 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей, близких к 50%, 2,8% - для показателей, близких к 25%, 2% - для показателей, близких к 10%, 1,4% - для показателей, близких к 5%.

Напомним, согласно опросу Active Group, в парламент проходят такие политические силы: "Cлуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Европейская Солидарность", "Голос", ВО "Батькивщина" и "Оппозиционный блок".