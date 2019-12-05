"Пороху п*здец будет": организатор покушения на Бабченко хочет дать показания против Порошенко

Борис Герман в Израиле / bombus

Борис Герман, которого в Украине суд счел организатором покушения на убийство журналиста Аркадия Бабченко переехал в Израиль и готов дать показания против президента Петра Порошенко.

"Я постараюсь Пивоварника вытащить сюда, и найти Бабченко (сам Бабченко также уехал в Израиль - ред.), и сделать селфи втроем с пивом", - цитирует Германа издание Bombus.

Вячеслава Пивоварника следствие назвало заказчиком покушения на Бабченко и руководителем "секретного личного фонда Путина". Он сбежал в Европу, а Герман был арестован и первоначально отказывался признавать свою вину, но потом дал показания и получил 4,5 лет заключения. Спустя полтора года, в ноябре 2019 года Герман вышел на свободу - суд освободил его от дальнейшего отбывания наказания в связи с состоянием здоровья.

Напомним, ранее адвокат Валентин Рыбин заявил о том, что при обыске у Бориса Германа, осужденного за организацию попытки убийства журналиста Аркадия Бабченко, Служба безопасности Украины "серьезно нагрелась".

Напомним, 29 мая появилась информация, что российский журналист Аркадий Бабченко был убит на пороге своей киевской квартиры тремя выстрелами в спину. На следующий день выяснилось, что он остался жив, а вся шумиха по поводу его убийства была частью спецоперации.