Доводила до самоубийства: в школе под Николаевом разгорелся громкий скандал

Суицид / gosnovosti.com

В школе в Николаевской области разгорелся скандал. 14-летнюю ученицу доводила до самоубийства ее одноклассница.

По данным пресс-службы полиции области, якобы куратор "группы смерти", знающий о жизни девушки много личных подробностей, присылал ей смс, в которых шантажировал и запугивал. Жертву насильно втянули в игру и предупредили, что пять дней она должна себя калечить, а после совершить самоубийство. В качестве доказательств она должна присылать фото, нанесенных себе травм. При этом девушке пригрозили помочь, если она не выполнит задания.

Сначала девушка пошла на поводу у шантажистов и выполняла их указания, но потом рассказала все учительнице, которая обратилась в полицию. Правоохранители выяснили, что аккаунт, с которого приходили сообщения, принадлежит однокласснице жертвы.

Виновница рассказала, что хотела просто пошутить над одноклассниками и разослала приглашения в "группу смерти", но ответила только ее подруга.

Как ранее сообщал Главред, в лицее №1 Нововолынска Волынской области преподаватель устроила травлю ученицы четвертого класса из-за религии.