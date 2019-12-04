Унижала и била: учительница устроила травлю ученицы из-за религии

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В лицее №1 Нововолынска Волынской области разгорелся скандал с участием учителя. Так, преподаватель устроила травлю ученицы четвертого класса из-за религии.

По данным местного издания Буг, классный руководитель регулярно била указкой, систематически публично унижала девочку, а также настраивала других детей против нее. Мама школьницы Ирина Оселедчук сообщила, что дети также стали применять физическую силу к ее дочери.

"Что такая ситуация продолжается с первого класса обучения, узнали с помощью психолога. Ребенок сам ничего не рассказывала", – сообщила мать четвероклассницы.

При этом она считает, что ребенок подвергается буллингу только, потому что семья относится к Свидетелям Иеговы. После осенних каникул девочку перевели в другой класс и ситуация нормализовалась, но 11 ноября один из бывших одноклассников снова ее ударил.

В свою очередь, администрация школы отрицает все обвинения в буллинге.

"В школе везде есть камеры видеонаблюдения: выходят и в коридор, и на лестницу. Вместе с родителями просматривали видеозаписи. Ситуацию, о которой рассказывает мама, не увидели. Она и сама путается в рассказах, где именно это было", – рассказал директор лицея Сергей Мороз.

Помимо этого, классный руководитель намерена обратиться к правоохранителям из-за унижения ее чести и достоинства.

"Была ситуация, когда Лера пришла в школу в бальном платье, с распущенными волосами и в массивных серьгах, я просто сказала всем ученикам, чтобы ходили скромно. Мама посчитала, что это публичное унижение. Да, было, что простым карандашиком легонько по рукам прошлась, возможно неправильно поступила, я это признала", – утверждает учительница.

В полиции сообщили, что по факту избиения девочки составлен протокол на родителей хулигана, а также ведется проверка по факту травли в школе.

Как ранее сообщал Главред, в Ирпене Киевской области конфликт между учениками пятого класса закончился дракой, в результате у одного из пострадавших 11-летнего Игоря сотрясение мозга.