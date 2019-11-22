"До двух считать не умеешь": в киевском школе вспыхнул скандал с орущей на детей учительницей

Кричащая учительница. Иллюстративное фото / Medialeaks

В столичной школе № 69 полыхнул скандал с учительницей младших классов.

Родители учеников класса 1-Б обвинили учительницу в психологическом насилии над детьми. По их словам, ни одно занятие не проводится педагогом без криков и оскорблений с унижениями детей.

Соответствующая аудиозапись урока чтения была опубликована в группе Батьки SOS в социальной сети Facebook.

Педагог разговаривает с первоклассниками на повышенных тонах и, если кто-то чего-то не понимает, то учитель немедленно срывается на крик.

"Второе предложение! Или ты до двух считать не умеешь?!", - кричит она.

Напомним, ранее в Одессе выгнали из школы учительницу, "вливавшую в уши фигню о "русском мире". До этого в одной из киевских школ к 1 сентября подготовили стихи о Зеленском и Разумкове.