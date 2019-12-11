Офис президента внес правки в итоговый документ нормандского саммита

Офис президента исправил коммюнике / УНИАН

В среду, 11 декабря, Офис президента Украины внес правки в итоговое коммюнике нормандского саммита в Париже под названием "Общие согласованные выводы Парижского саммита в нормандском формате 9 декабря 2019", опубликованное на официальном сайте президента в ночь на 10 декабря.

Отметим, текст итогового документа возмутил главаря "ДНР" Дениса Пушилина и он потребовал внести в него правки под угрозой того, что обмена пленными не будет.

"Мы заявляем, что ни обмен пленными, ни очередное перемирие, ни другие решения "нормандской четверки" не могут быть реализованы до тех пор, пока Украина официально не опубликует правильный текст коммюнике "нормандской четверки" без искажений и несогласованных вставок", - сказал в среду, 11 декабря, Пушилин.

Так вот, изначально в пункте "Мероприятия по имплементации политических положений Минских соглашений" говорилось о том, что участники саммита заинтересованы в "достижении договоренностей в рамках Нормандского формата (Н4) и Трехсторонней контактной группы по всем правовым аспектам Закона об особом порядке местного самоуправления (об особом статусе) отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

К слову, оригинал итоговой декларации саммита в Париже, опубликованной ОПУ, сохранился в кэше Google.

Однако позже упоминание закона об особом статусе ОРДЛО из документа убрали. И та же сама часть текста стала выглядеть так: "стороны выражают заинтересованность в достижении договоренностей в рамках Нормандского формата (Н4) и Трехсторонней контактной группы по всем правовым аспектам особого порядка местного самоуправления (особого статуса) отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

Читайте также"Зрады нет": Зеркаль прошлась по результатам саммита в нормандском форматеНапомним, ранее президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин договорились об обмене пленными.

Он должен состояться до конца этого года, и, не исключено, пройдет 31 декабря 2019 года.

Судя по предыдущим информационным сообщениям, обмен пленными - единственное, что сумели согласовать Зеленский и Путин.

Эта информация должна появиться в совместном коммьюнике.

Обмен пройдет в формате "всех на всех".

Также ранее сообщалось, официальный Киев рассчитывает на то, что 77 граждан Украины будут возвращены в ходе грядущего обмена пленными с боевиками из группировок "Л/ДНР" из Донбасса. С таким заявлением во вторник, 10 декабря, выступила Валерия Лутковская - представительница Украины в Трехсторонней контактной группе на переговорах в Минске.

По ее словам, вопрос обмена будет активно обсуждаться на грядущем заседании минской ТКГ - в будущую среду, 18 декабря.