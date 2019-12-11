"Боевик на дороге": в Виннице водитель зажал стеклом руку мужчины и устроил "аттракцион"

В Виннице водитель-нарушитель зажал руку мужчины стеклом и прокатил "жертву" / Скриншот

В Виннице водитель на авто Ровер врезался в другую машину - Ланос, и хотел скрыться с места ДТП, а водитель Ланоса - пытался остановить злоумышленника.

На дороге был боевик - водитель-нарушитель зажал руку другого водителя боковым стеклом, тащил "пассажира" и пытался от него избавиться, говорится в сюжете ТСН.

По его данным, нарушитель пытался избавиться от водителя, резко нажимая на тормоз и цепляя припаркованные авто.

"…водитель попытался остановить нарушителя, но тот поднял боковое стекло, сдавил руку мужчины и нажал на газ", - выяснило издание.

Злоумышленника остановили и задержали полицейские - за рулем Ровера был иностранец. Водитель Ланоса получил многочисленные травмы и попал в больницу.

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