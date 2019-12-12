Погром во Львове: неизвестные сорвали сессию горсовета

Во Львове сорвали заседание сессии горсовета / city-adm.lviv.ua

В четверг, 12 декабря, во Львове неизвестные сорвали сессию городского совета. При этом группа агрессивных людей ворвалась в здание Шевченковской районной госадминистрации, где было запланировано проведение очередного заседания горсовета.

Как рассказали в пресс-службе Львовского городского совета, неизвестные лица ворвались в помещение районной администрации, выбив входную дверь и повредив другое имущество.

"Среди лиц, которые совершали противоправные действия, зафиксировано людей, которые раньше выламывали двери в мэрии, а также обливали чиновников неизвестным веществом. К сведению, в помещении находились представители правоохранительных органов", - подчеркнули в горсовете.

Напомним, 21 ноября САП вручила мэру Львова Андрею Садовому подозрение в злоупотреблении властью. Дело касается выделения в 2015 году земли для строительства индустриального парка в Рясном Львовской области.

27 ноября Высший антикоррупционный суд 27 ноября избрал Садовому меру пресечения в виде залога в размере 1 млн 56 тыс. грн.