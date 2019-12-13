Рада занялась защитой должников от коллекторов: подробности

Гривневые купюры / УНИАН

Депутаты Верховной Рады в первом чтении поддержали законопроект №2133 "О защите прав и законных интересов должников при осуществлении коллекторской деятельности".

"За" проголосовало 309 народных избранников. По словам нардепа от Батькивщины Михаила Цымбалюка, согласно имеющимся данным, каждый шестой гражданин Украины страдает от т.н. "черных коллекторов".

"Основная цель этого законопроекта – защитить права и законные интересы должников от недобросовестных действий коллекторов. Мы понимаем, что есть позиция представителей банков, но в первую очередь этот законопроект должен защитить права должников", – заявил он.

В законопроекте планируется запретить коллекторам запугивать должников и прямо угрожать им, а также предоставлять неправдивые сведения о долгах.

Кроме того, нардепы предложили лишить коллекторов права на использование вульгарной или матерной лексики, фраз, которые затрагивают личную честь и достоинство должника, а также его деловую репутацию.

В конечном итоге, за нарушение порядка коллекторской деятельности в законопроекте предлагается ввести административный штраф.

Напомним, ранее в парламенте был зарегистрирован законопроект № 9500, согласно которому право взимать долги за газ с населения могут продать коллекторам. До этого в Киеве коллекторы угрожали расправой семье из-за кредита с использованием фразы: "ребенку отрубим руку".



