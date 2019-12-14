"Педро ордена вручал, нимб поправьте": в Сети скандал из-за слов министра ветеранов о деле Шеремета

Коляда сделала заявление о деле Шеремета / facebook/ Оксана Коляда

Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда в субботу, 14 декабря, заявила, что несмотря на исход ситуации с подозреваемыми в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, проиграет государство.

"Поскольку все обвиняемые являются безоговорочными авторитетами в ветеранском и волонтерском движении, отделять дело от образа всего движения уже не получится. Чем бы ни закончилось это дело – проигрывает государство. Прежде всего – репутационно", – высказалась Коляда на своей странице в фейсбуке.

При этом Коляда уточнила, что лично знает подозреваемых – медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, военнослужащего Сил спецопераций Вооруженных сил Украины, музыканта Андрея Антоненко, кардиохирурга и волонтера Юлию Кузьменко и семью ветеранов АТО – Владислава и Инну Грищенко.

Коляда отметила, что министерство готово предоставить правовую помощь, "не давая при этом оценки делу по сути".

"В случае, если будут возникать малейшие сомнения в адекватности обвинений, репутационные риски государства будут увеличены в разы... Убийство Шеремета должно быть расследовано. Но так, чтобы ни у кого в государстве не возникало сомнений относительно доказательной базы. Образ ветерана и волонтера – это образ героя и защитника. И он никак не может быть совмещенным с образом убийцы", – написала глава министерства.

Отметим, многих украинцев слова Коляды зацепили, и под ее сообщением появилось много гневных комментариев.

"Ви там німба поправте,якщо шо...стільки добровольців за гратами,а "відділяти справу від образу усього руху вже не вийде. Чим би не закінчилась ця справа – програє держава, насамперед репутаційно."-тільки зара?коли ви міністеркою стали.навіть не смішно.сумно", - высказалась Наталья Шалганцева.

"Доброе утро. Так вы и Захарченко лично знали, министра МВД, который Майдан разгонял.Даже работали в пресс-службе у него.Создавали так сказать положительный имидж шефу.Больше года назад вы, по знакомству, стали замом Министра Ветеранов.Профиль - психологическая помощь убд. Ну как там дела с помощью самой? Есть программа общегосударственная?Или за эфирами, интервью,форумами нет времени?", - спросил Сергей Ульянов.

"Ваш пост Оксана Гаврилюк (Оксана Коляда) має починатися так: пробачте наше міністерство , що не догледіли, що не створили умови для полноцінної та реальної реабілітації ветеранів, що створили умови, за яких ветерани потрапляють в ситуації, пов'язані із кримінальним провадженням, що ми вчасно не виявили це при спілкуванні з ними, не вберегли....ми, міністерство, та я особисто міністр мінветеранів, Оксана Коляда, передивились підхід та обіцяємо його змінити. Ми більше не будемо ставити власні амбіції на перше місце, створювати хаби, які нікому не потрібні, піаритись на ЗМІ, ми комплексно підійдемо до вирішення питання з реабілітацією ветеранів, в цьому нам допоможе запозичений досвід із інших країн...Пробачте нас...", - обратила внимание Лилия Виревкина.

"Гаврилюк перевела сладенького? Что ж так тупо палишься?! А ничего, что 99 тяжких насильственных преступлений из 100, начиная с 2014 года совершаются именно "беззаперечными авторитетами", такими, которым Педро ордена вручал? Которые на войне "заработали" квартиры, дома, машины, все из помощи лохов, которые наполняли из карточки и фонды. Один пидар феникс (бирюков) чего стоит. Так что не тебе, ментовка захарченковская, рассказывать полицейским как именно им оформлять этих "воинов света". Но поражает, что эту перекрасившуюся и сменившую фамилию гаврилюк пропихнули уже при власти Зеленского. Тут есть вопросы", - высказался Игорь Кравченко.

"Образ ветерана і волонтера – це образ героя і захисника. І він ніяк не може бути поєднаним із образом вбивці." - Вы серьезно, человек кем угодно может стать в этой жизни. Был хороший боксер - стал мэром, каким уже писать не буду. О чем вы говорите? "І він ніяк не може бути поєднаним із образом вбивці" вы взрослые люди и так рассуждать сидя на верхушках власти - это печально для всех. Титры.....", - добавил Даня Островский.

Напомним:

В ночь на 14 декабря в Киеве Печерский райсуд избрал меру пресечения военному, рок-музыканту Андрею Антоненко (Риффмастер), который, по версии следствия, является организатором убийства журналиста Павла Шеремета.

Дело рассматривал судья Сергей Вовк, сторона защиты заявляла ему отвод, но ходатайство было отклонено.

Отметим, суд избрал Антоненко меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца - до 8 февраля 2020.

Вечером 13 декабря Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета медику и волонтеру Юлии Кузьменко в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без права внесения залога.

13 декабря одной из подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета Яне Дугарь Печерский районный суд избрал меру пресечения. По решению суда Дугарь назначили круглосуточный домашний арест.

Отметим, что о желании взять Дугарь на поруки заявили народные депутаты Яна Зинкевич, Николай Величкович, Михаил Бондарь и народный депутат Верховной Рады VIII созыва Оксана Корчинская.