  1. Главная
  3. Украина

"Педро ордена вручал, нимб поправьте": в Сети скандал из-за слов министра ветеранов о деле Шеремета

14 декабря 2019, 12:59

Образ ветерана и волонтера – это образ героя и защитника. И он никак не может быть совмещенным с образом убийцы, отметила Коляда.

Коляда сделала заявление о деле Шеремета / facebook/ Оксана Коляда

Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда в субботу, 14 декабря, заявила, что несмотря на исход ситуации с подозреваемыми в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, проиграет государство.

"Поскольку все обвиняемые являются безоговорочными авторитетами в ветеранском и волонтерском движении, отделять дело от образа всего движения уже не получится. Чем бы ни закончилось это дело – проигрывает государство. Прежде всего – репутационно", – высказалась Коляда на своей странице в фейсбуке.

При этом Коляда уточнила, что лично знает подозреваемых – медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, военнослужащего Сил спецопераций Вооруженных сил Украины, музыканта Андрея Антоненко, кардиохирурга и волонтера Юлию Кузьменко и семью ветеранов АТО – Владислава и Инну Грищенко.

Коляда отметила, что министерство готово предоставить правовую помощь, "не давая при этом оценки делу по сути".

"В случае, если будут возникать малейшие сомнения в адекватности обвинений, репутационные риски государства будут увеличены в разы... Убийство Шеремета должно быть расследовано. Но так, чтобы ни у кого в государстве не возникало сомнений относительно доказательной базы. Образ ветерана и волонтера – это образ героя и защитника. И он никак не может быть совмещенным с образом убийцы", – написала глава министерства.

Отметим, многих украинцев слова Коляды зацепили, и под ее сообщением появилось много гневных комментариев.

"Ви там німба поправте,якщо шо...стільки добровольців за гратами,а "відділяти справу від образу усього руху вже не вийде. Чим би не закінчилась ця справа – програє держава, насамперед репутаційно."-тільки зара?коли ви міністеркою стали.навіть не смішно.сумно", - высказалась Наталья Шалганцева.

"Доброе утро. Так вы и Захарченко лично знали, министра МВД, который Майдан разгонял.Даже работали в пресс-службе у него.Создавали так сказать положительный имидж шефу.Больше года назад вы, по знакомству, стали замом Министра Ветеранов.Профиль - психологическая помощь убд. Ну как там дела с помощью самой?  Есть программа общегосударственная?Или за эфирами, интервью,форумами нет времени?", - спросил Сергей Ульянов.

"Ваш пост Оксана Гаврилюк (Оксана Коляда) має починатися так: пробачте наше міністерство , що не догледіли, що не створили умови для полноцінної та реальної реабілітації ветеранів, що створили умови, за яких ветерани потрапляють в ситуації, пов'язані із кримінальним провадженням, що ми вчасно не виявили це при спілкуванні з ними, не вберегли....ми, міністерство, та я особисто міністр мінветеранів, Оксана Коляда, передивились підхід та обіцяємо його змінити. Ми більше не будемо ставити власні амбіції на перше місце, створювати хаби, які нікому не потрібні, піаритись на ЗМІ, ми комплексно підійдемо до вирішення питання з реабілітацією ветеранів, в цьому нам допоможе запозичений досвід із інших країн...Пробачте нас...", - обратила внимание Лилия Виревкина.

"Гаврилюк перевела сладенького? Что ж так тупо палишься?! А ничего, что 99 тяжких насильственных преступлений из 100, начиная с 2014 года совершаются именно "беззаперечными авторитетами", такими, которым Педро ордена вручал? Которые на войне "заработали" квартиры, дома, машины, все из помощи лохов, которые наполняли из карточки и фонды. Один пидар феникс (бирюков) чего стоит. Так что не тебе, ментовка захарченковская, рассказывать полицейским как именно им оформлять этих "воинов света". Но поражает, что эту перекрасившуюся и сменившую фамилию гаврилюк пропихнули уже при власти Зеленского. Тут есть вопросы", - высказался Игорь Кравченко.

"Образ ветерана і волонтера – це образ героя і захисника. І він ніяк не може бути поєднаним із образом вбивці." - Вы серьезно, человек кем угодно может стать в этой жизни. Был хороший боксер - стал мэром, каким уже писать не буду. О чем вы говорите? "І він ніяк не може бути поєднаним із образом вбивці" вы взрослые люди и так рассуждать сидя на верхушках власти - это печально для всех. Титры.....", - добавил Даня Островский.

Напомним:

В ночь на 14 декабря  в Киеве Печерский райсуд избрал меру пресечения военному, рок-музыканту Андрею Антоненко (Риффмастер), который, по версии следствия, является организатором убийства журналиста Павла Шеремета.

Дело рассматривал судья Сергей Вовк, сторона защиты заявляла ему отвод, но ходатайство было отклонено.

Отметим, суд избрал Антоненко меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца - до 8 февраля 2020.

Вечером 13 декабря  Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета медику и волонтеру Юлии Кузьменко в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без права внесения залога.

13 декабря  одной из подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета Яне Дугарь Печерский районный суд избрал меру пресечения. По решению суда Дугарь назначили круглосуточный домашний арест.

Отметим, что о желании взять Дугарь на поруки заявили народные депутаты Яна Зинкевич, Николай Величкович, Михаил Бондарь и народный депутат Верховной Рады VIII созыва Оксана Корчинская.

убийство волонтеры Оксана Коляда Павел Шеремет ветераны АТО новости Украины новости Украины и мира дело Шеремета министерство ветеранов
Сейчас вы просматриваете новость «"Педро ордена вручал, нимб поправьте": в Сети скандал из-за слов министра ветеранов о деле Шеремета». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

12:59
"Педро ордена вручал, нимб поправьте": в Сети скандал из-за слов министра ветеранов о деле Шеремета
12:33
В Киеве женщина жутким способом покончила с собой Фото
12:25
Комаровский указал параметры правильной первой чашки: когда нужно выбирать
12:00
На захваченной части Донбасса произошло серьезное ЧП, много пострадавших
11:30
На Закарпатье иномарка влетела в остановку и убила девушку Фото
11:22
Пригласить миротворцев ООН на Донбасс: Пристайко озвучил план на случай провала в Минске Видео
11:00
В Киеве серьезно потеплеет: синоптик назвал дату Фото
10:49
"Воевать до последнего украинца": Пушков "с голой жопой" предсказал "черную дату" для Европы
10:25
Продюсер оценила фразу "Путин Хубло" в эфире росТВ
10:14
Дело Шеремета: Аваков изначально считал закладчиками взрывчатки чету Грищенко Видео
10:12
Аваков может рисовать себе звездочки мнение
10:00
Французский маникюр зима 2020: нежный новогодний маникюр френч с рисунком - фото Фото
09:55
Юрист раскрыл суть "страшной" формулы Штайнмайера
09:33
"Убьют кучу русских, остаются желторотые": Гиркин сообщил об отступлении боевиков в "ДНР"
09:23
Гороскоп на 14 декабря всех знаков Зодиака: крах отношений и любовный фарт
09:21
Путин превращает Россию в пустыню мнение
09:17
"Зарплата, номера счетов": у Facebook украли важные данные
09:15
Новогодний маникюр 2020: самый нежный вязаный маникюр на Новый год 2020 фото Фото
08:54
Эксперт объяснил, как Трамп видит Украину
08:50
Напуганы законом Зеленского: в "ЛНР" запаниковали из-за децентрализации
08:37
Почему Зеленский никогда не договорится с Путиным мнение
08:24
Убийство Шеремета: суд избрал меру пресечения возможному организатору Фото
08:13
Истерика на нормандских переговорах: озвучены любопытные детали
07:53
Точная дата прекращения огня на Донбассе: Пристайко озвучил планы
07:48
Кто выиграет от обвинений атошников в убийстве Шеремета мнение
07:33
Убийство Шеремета: Аваков поведал о новой фигурантке дела и загадочном покровителе подозреваемых Видео
07:23
Праздник с первой ноты: лучшие новогодние песни всех времен и народов Видео
07:05
Белла Хадид топлес показала себя всю на откровенном фото
07:01
Пока что секрет: Зеленский намекнул на новую тактику с Путиным Видео
06:53
Москву заставляют выполнять Минск: ЕС продлил санкции против РФ
06:30
Обмен пленными: Зеленский назвал три этапа возвращения украинцев домой Видео
06:20
Хронический алкоголик и верный пес: астролог раскрыл "тайны" Луценко
06:05
Эксперт назвал потери Украины от прерывания транзитного контракта
05:51
Экономист сказал, когда в Украине может "скакнуть" прожиточный минимум
05:24
Выходные 2020 – как Украина распределила праздники в календаре 2020 Фото
05:12
"Куча мусора": СМИ выяснили, почему на "авианосце" Адмирал Кузнецов начался пожар
04:28
Ученые назвали самую опасную вещь в косметичке
04:14
"Укрепить брючную змею": врач рассказал, как легко и просто поддать мощи потенции
03:47
В Волынской области депутат изнасиловал подростка в доме соседей
03:28
"Сработает на 100%": диетолог сказал, как есть все и не толстеть
03:00
"Каждой резьбе - свой винт": каким женщинам подойдут любовники с большими пенисами
02:55
Анна Ризатдинова в прозрачных трусах и чулках показала эротические фото
02:40
Донбасс уйдет в союзное государство: эксперт дал неожиданный прогноз на 2020 год
02:19
В Швейцарии снова "ударили" по Януковичу
02:02
Приготовьте зонтики: синоптики удивили прогнозом на выходные
01:54
Ученые назвали полезные для здоровья свойства хурмы
01:47
СИЗО превратят в отели со спецрежимом: Малюська поведал подробности Видео
01:30
Под носом у родителей: в Николаеве мужчина изнасиловал шестилетнего мальчика
01:26
Дело Шеремета: Аваков отреагировал на сравнение бороды подозреваемого с известными людьми
01:11
"Нагнуть раком": в Сети распекли агрессивных школьниц из-за дебоша в ТЦ Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять