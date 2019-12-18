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Ответ Варфоломею: Киево-Печерская лавра решила открыть приход в Канаде

18 декабря 2019, 21:13

Ремонтные работы в здании еще идут, но открытие новой парафии уже благословил митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.

Приход УПЦ МП в Канаде
Приход УПЦ МП в Канаде / lavra.ua

УПЦ МП открывает в канадском городе Ричмонд Хилл (регион Большой Торонто) приход в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Регулярно богослужения здесь начнут проводиться в январе 2020 года.

Ремонтные работы в здании еще идут, но открытие новой парафии уже благословил митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.

На сайте лавры отмечается, что приход открывается, так как "Константинопольский патриархат откровенно переступил черту своих полномочий, попрал многовековые каноны Православной Церкви и даровал так называемую автокефалию украинским схизматикам". При этом в Канаде вопрос канонической принадлежности "стоит очень остро, так как там действует так называемая Украинская православная церковь Константинопольского патриархата".

Читайте такжеЕпифаний рассказал, когда у Кирилла признают ПЦУПриход храма Рождества Пресвятой Богородицы под духовным патронатом Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры как раз и призван удовлетворить духовные потребности тех прихожан, "которые не разделяют действия патриарха Варфоломея, а также тех Поместных Церквей, которые его поддержали, хотят оставаться в лоне канонической Церкви".

"Открытие этого прихода поможет нашим соотечественникам, которые по разным причинам оказались далеко за границей своей исторической родины, оставаться в лоне канонической Церкви, оставаться верными церковному Преданию и устройству Церкви", – отметил наместник Святой Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел.

Он пожелал отцу Артемию благословения Небесного в его нелегких трудах.

"Пусть же Господь поможет отцу Артемию в его нелегких трудах, а всех прихожан утвердит в истинной вере и поможет всем нам остаться в этом спасительном церковном корабле и стать наследниками Царствия Небесного!" – подчеркнул митрополит Павел.

Ранее Верховный суд принял важное решение в отношении УПЦ. Верховный суд согласился с позицией предыдущих инстанций, которые запрещали перерегистрировать УПЦ Московского патриархата. Данный запрет распространялся на религиозные организации и общины, епархии, монастыри УПЦ и так далее.

Канада УПЦ МП приход Киево-Печерская лавра
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