Онуфрий ответил на признание ПЦУ разрывом с двумя церквями

Митрополит Онуфрий / УНИАН

В Украинской православной церкви Московского патриархата отреагировали на признание Православной церкви Украины Православной церковью Греции и Александрийским патриархатом.

В частности, УПЦ МП расторгла церковное общение с Православной церковью Греции и Александрийским патриархатом, говорится в сообщении информационно-просветительского отдела Московского патриархата по итогам заседания Синода церкви.

Отныне верующие УПЦ МП не смогут причащаться в храмах этих церквей, а священнослужители не смогут осуществлять совместное служение. На посещение храма и поклонение святыням запрет не распространяется.

Читайте также"Дедуган в погонах ФСБ": в Сети ответили Филарету, зовущему бунтовать против ПЦУКроме того, в решении Синода УПЦ МП, говорится, что "дальнейшее пребывание Украинской православной церкви в евхаристическом общении с предстоятелями Элладской и Александрийской поместных православных церквей, а также с иерархами и клириками тех церквей, которые будут иметь евхаристическое общение с представителями ПЦУ, является невозможным".

Напомним, 8 ноября патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II в храме в столице Египта во время Божественной литургии поминал имя Митрополита Киевского и всея Украины Епифания как Предстоятеля автокефальной Православной Церкви Украины.

Кроме того, ранее Элладская церковь официально сообщила о каноническом признании ПЦУ. В частности, Архиепископ Афинский и всей Эллады Иероним II написал письмо, адресованное главе Православной церкви Украины Епифанию, в котором говорится о том, что Элладская православная церковь признает братские отношения с ПЦУ и с радостью приветствует ее в семье православных церквей мира.