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Александрийский Патриархат фактически признал автокефалию ПЦУ

8 ноября 2019, 12:25

Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II во время литургии поминал имя Митрополита Киевского и всея Украины Епифания как Предстоятеля автокефальной ПЦУ.

Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II
Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II / Фото Facebook Евстратий Зоря

В пятницу, 8 ноября, Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II в день Собора Архистратига Михаила (по новому стилю) в храме в столице Египта во время Божественной литургии поминал имя Митрополита Киевского и всея Украины Епифания как Предстоятеля автокефальной Православной Церкви Украины. Об этом сообщил в Facebook епископ Православной церкви Украины Евстратий Зоря.

По его словам, достоверность информации подтверждена из двух информированных источников. Позже ожидается официальное сообщение.

"Таким образом Александрийский Патриархат присоединился к числу церквей, признающих автокефалии Православной Церкви Украины", - отметил Евстратий Зоря.

Как известно, Александрийская Церковь имеет в диптихах второе после Вселенского Патриархата место.

Напомним, ранее Элладская церковь официально сообщила о каноническом признании ПЦУ.  В частности, Архиепископ Афинский и всей Эллады Иероним II написал письмо, адресованное главе Православной церкви Украины Епифанию,  в котором говорится о том, что Элладская православная церковь признает братские отношения с ПЦУ и с радостью приветствует ее в семье православных церквей мира.

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