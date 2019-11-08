Александрийский Патриархат фактически признал автокефалию ПЦУ

Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II / Фото Facebook Евстратий Зоря

В пятницу, 8 ноября, Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II в день Собора Архистратига Михаила (по новому стилю) в храме в столице Египта во время Божественной литургии поминал имя Митрополита Киевского и всея Украины Епифания как Предстоятеля автокефальной Православной Церкви Украины. Об этом сообщил в Facebook епископ Православной церкви Украины Евстратий Зоря.

По его словам, достоверность информации подтверждена из двух информированных источников. Позже ожидается официальное сообщение.

"Таким образом Александрийский Патриархат присоединился к числу церквей, признающих автокефалии Православной Церкви Украины", - отметил Евстратий Зоря.

Как известно, Александрийская Церковь имеет в диптихах второе после Вселенского Патриархата место.

Напомним, ранее Элладская церковь официально сообщила о каноническом признании ПЦУ. В частности, Архиепископ Афинский и всей Эллады Иероним II написал письмо, адресованное главе Православной церкви Украины Епифанию, в котором говорится о том, что Элладская православная церковь признает братские отношения с ПЦУ и с радостью приветствует ее в семье православных церквей мира.