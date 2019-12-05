"Своеобразная секта": в ПЦУ жестко высказались в адрес УПЦ МП

Александр Драбинко / Пресс-служба УПЦ

В Православной церкви Украины не видят проблем с возможным переносом празднования Рождества. По словам митрополита Переяслав-Хмельницкого и Вишневского ПЦУ Александра Драбинко, верующие не почувствуют негативных последствий от празднования Рождества 25 декабря, а не 7 января.

"Все негативные последствия остались в Московском патриархате", – отметил священнослужитель в комментарии Обозревателю.

При этом он отметил, что Украинская православная церковь Московского патриархата превратится в секту "староверов".

"Московский патриархат трансформируется в своеобразную секту типа старообрядческой, которая до сегодняшнего дня существует в России, или в старостильническую, которая существует в Греции. Вот и все", – считает митрополит.

Также он отметил, что есть Иисус Христос и он есть всегда независимо от дня.

"Может быть, так и надо, но лично я не вижу в этом своего будущего. Для меня Христос – это сегодня, завтра и послезавтра. Есть евхаристическое собрание, есть евхаристия, мы приходим и молимся. И не важно, какой это день", – подчеркнул Драбинко.

Как ранее сообщал Главред, религиовед Людмил Филипович заявила, что Рождество 7 января считается главной "скрепой" Московского патриархата, поэтому они будут всячески препятствовать переходу на другую дату.