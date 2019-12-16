Верховный суд принял важное решение в отношении УПЦ

Верховный суд принял решение в отношении деятельности Украинской православной церкви Московского патриархата в Украине.

Согласно решению суда, опубликованном в Едином реестре, было разрешено УПЦ сохранить название.

Верховный суд согласился с позицией предыдущих инстанций, которые запрещали перерегистрировать УПЦ Московского патриархата. Данный запрет распространялся на религиозные организации и общины, епархии, монастыри УПЦ и так далее.

"Коллегия судей соглашается с выводами судов предыдущих инстанций, которые установили, что регистрационным органам запрещены любые действия внесения сведений в ЕГР о Киевской митрополии УПЦ и ее структурных религиозных организациях до решения этого спора по существу", - говорится в документе.

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Отметим, УПЦ добивается отмены приказа Министерства культуры об утверждении религиоведческой экспертизы по установлению перечня религиозных организаций, которые подпадают под действия закона о переименовании.

Ранее в Украинской православной церкви Киевского патриархата прокомментировали заявление Православной церкви Украины об окончательной ликвидации УПЦ КП и УАПЦ и и прекращении их деятельности.

Также напомним, Епифаний заявил о полной ликвидации Киевского патриархата.