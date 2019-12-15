"Преступные приказы": у Филарета ответили на ликвидацию УПЦ КП

Патирарх Филарет / УНИАН

В Украинской православной церкви Киевского патриархата прокомментировали заявление Православной церкви Украины об окончательной ликвидации УПЦ КП и УАПЦ

В Киевском Патриархате обратили внимание на то, что УПЦ КП не имели права юридически ликвидировать.

Как говорится в официальном заявлении церкви, "предстоятель другой церкви - ПЦУ, отделенной от УПЦ КП с помощью госслужащих Минкульт внес изменения в Единый госреестр юридических лиц. По мнению представителей УПЦ КП этот шаг является незаконным.

"Заявляем, что никакого отношения к внесения указанной информации в Единый государственный реестр юридических лиц религиозная организация Киевская Патриархия Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата не имеет. Ни ею, ни ее учредителем - Поместным Собором, решения о прекращении (регистрации) не принималось", - говорится в заявлении.

В УПЦ КП добавили, что несмотря на решение Минкульта продолжает работу религиозный центр Киевской Патриархии: "Согласно статьи 60 Конституции Украины, никто не может выполнять явно преступные приказы или распоряжения".

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Напомним, 14 декабря, в ходе заседания архиерейского Собора Православной церкви Украины митрополит Епифаний заявил о юридическом прекращении религиозных организаций Киевская патриархия УПЦ КП и Патриархия УАПЦ.