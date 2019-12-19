Проверка субсидий и льгот в Украине: как будет проходит и все особенности

Пенсионерка, оформляющая субсидию / УНИАН

В Украине запустят уже в ближайшем будущем масштабную проверку получателей льгот, субсидий, пенсий и денежной помощи из госбюджета. В случае выявления нарушений денежные средства придется возвратить.

Согласно подписанному в среду, 18 декабря, президентом Владимиром Зеленским закону о верификации госвыплат под номеров 324-ІХ, мониторинг будут проводить при помощи информационно-аналитической платформы.

Документом определяются три этапа проверки социальных выплат:

а) превентивная верификация - проверка при обращении физического лица за назначением за государственными выплатами;

б) текущая верификация - проверка во время предоставления госвыплат физлицам;

в) ретроспективная верификация - проверка после завершения госвыплат физлицам.

Кроме того, законом устанавливаются механизмы возврата неправомерно полученных льгот и субсидий.

Напомним, ранее украинцам рассказали о новых платежках за коммуналку. До этого премьер-министр Алексей Гончарук объяснил решение Кабмина об урезании субсидий.