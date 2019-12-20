"Нужны голоса": в Раде агитируют за торговлю спиртным в буфете

В парламенте хотят проголосовать за разрешение торговать в буфете Рады спиртными напитками

В Верховной Раде подняли вопрос о снятии запрета на торговлю в парламентском буфете спиртными напитками.

С соответствующим предложением к своим коллегам обратился глава фракции партии Слуга народа Давид Арахамия, сообщает Telegram-канал народного депутата Александра Качуры.

"Коллеги, завтра нужны голоса. Будем голосовать за отмену постановы ВРУ о запрете торговли спиртными напитками в буфете", - сказано в сообщении.

Качура отметил с иронией, что перед Новым годом нардепам предлагают закрыть чрезвычайно важный для жизни Украины вопрос.

Напомним, ранее пранкер Джокер "слил" переписку с нардепом Михайлюк.