В Одессе 11-летние хоккеисты устроили массовое побоище

Юный хоккеисты подрались в Одессе / скриншот

В Одессе хоккейный матч между командами Морские волки (Одесса) и Кривбасс (Кривой Рог) закончился массовой потасовкой. Примечательно, что в командах играют дети 11 лет, однако мутузили они друг друг совсем по-взрослому.

Матч между командами состоялся в четверг, 19 декабря, и закончился проигрышем одесситов со счетом 5:10. Юных хоккеистов такой результат явно не устроил - прямо на льду завязалась драка. При этом тренер криворожской команды Сергей Брага не только не стал разнимать драчунов, но и сам принял участие в потасовке. В частности, он бросил на лед голкипера Морских волков Илью Боброва. У мальчика повреждены мягкие ткани головного мозга, есть подозрение на сотрясение.

Одесский клуб направил жалобу в Украинскую молодежную хоккейную лигу, также написано заявление в полицию.

Видео драки на льду разместил в Facebook очевидец Сергей Суворов.

Напомним, ранее украинские хоккеисты устроили жесткую потасовку во время матча.