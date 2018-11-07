Украинские хоккеисты устроили жесткую потасовку во время матча: видео драки

Хоккеисты устроили драку на льду / Фото: скриншот из видео

Игрок украинкой хоккейной команды Кременчуг Всеволод Толстушко и его коллега из Донбасса Виталий Кирющенков подрались по время матча, на девятой минуте встречи.

Видео неспортивного выяснения отношений опубликовано в YouTube.

После потасовки спортивно-дисциплинарный комитет Украинской хоккейной лиги принял решение дисквалифицировать игроков. Сразу после драки они покинули лед. Дисквалификация распространяется не только на ставший объектом драки матч. Всеволод Толстушко не сыграет в матче Кременчуга против Днепра, который состоится 8 ноября. А Виталий Кирющенков также не поможет своей команде в матче 10 ноября против МХК Динамо.

Игра окончилась в пользу Кременчуга со счетом 3:1.

Напомним, в России футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев 8 октября избили водителя на стоянке в центре Москвы, а затем устроили драку с чиновником Минпромторга РФ в одном из близлежащих кафе.

Позже Тверской суд Москвы арестовал футболистов на 60 дней. Им грозит до семи лет лишения свободы.