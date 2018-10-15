"Ему было психологически тяжело": жена Кокорина объяснила поведение футболиста

15 октября 2018, 01:23

Супруга спортсмена жалеет малолетнего сына, которому будет тяжело расти без отца.

Кокорин
Жена Кокорина попыталась оправдать поведение супруга / Фото: Instagram/dariavalitova

Дарья Валитова, гражданская жена нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина, заявила, что футболист никогда не был агрессивным, а инцидент с избиением является следствием проблем в карьере.

"Он и мухи не обидит. Это может подтвердить любой человек из его окружения. Может, что-то накопилось. Ему психологически было тяжело весь чемпионат мира, который прошел мимо него (в марте футболист получил травму крестообразных связок колена и пропустил ЧМ-2018— Ред.). Он готовился четыре года", - сказала женщина в интервью Первому каналу.

Валитова добавила, что не оправдывает поведение футболиста, поскольку поступать так было нельзя. Она жалеет их годовалого сына, который из-за "глупости" может на долгие годы быть лишен общения с отцом.

"Я не могу ни на что сейчас обижаться. У меня сейчас нет этого в голове. Единственное, чего я хочу: чтобы он был со мной рядом, чтобы вышел на свободу, чтобы он был рядом с нашим ребенком. Для него этот ребенок, сын, — это вся его жизнь, правда. Я знаю, что сейчас его главная мысль, что эта его глупость может лишить многого его ребенка", — сказала Валитова.

Напомним, футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев 8 октября избили водителя на стоянке в центре Москвы, а затем устроили драку с чиновником Минпромторга РФ в одном из близлежащих кафе.

Позже Тверской суд Москвы арестовал футболистов на 60 дней. Им грозит до семи лет лишения свободы.

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Россия жена футболисты Александр Кокорин Павел Мамаев
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