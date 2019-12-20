В партию и спортклуб Порошенко пришли с обысками

5 элемент / Скриншот

Государственное бюро расследований и Служба безопасности Украины проводят обыски в спортивном клубе 5 элемент.

По словам спикера ГБР Анжелики Ивановой, обыски проходят не только в 5 элементе, но и в нескольких домовладениях.

"ГБР проводит обыски под оперативным сопровождением СБУ", - рассказала она ukranews.com.

Она добавила, что обыски проходят в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по сделке купли-продажи завода Кузница на Рыбальском, в котором фигурирует Порошенко, а также по делу о возможном исчезновения носителей, содержащих секретную информацию, из ситуационной комнаты Администрации Президента.

Читайте такжеВ Слуге народа подали в суд на "фюрера" ПорошенкоВ то же время бывший советник экс-президента Петра Порошенко Юрий Бирюков рассказал, что в партии Европейская солидарность ГБР также проводит обыски.

"ГБР решило у нас утром обыски в офисе партии Европейская солидарность провести. Ну, не в офисе - рядом, на территории, ну, как обыски. Бродят по подвалу, бродят по паркингу, делают вид", - написал он в Facebook.

Он также опубликовал фото, как в офис партии пришли бойцы ВСУ: "В гости пришли друзья. У сотрудников ДБР, проводящих обыск, резко испортилось настроение".

Отметим, что конечными бенефициарами 5 элемента являются бывший президент Петр Порошенко и экс-депутат Игорь Кононенко (фракция Блок Петра Порошенко).

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Напомним, ранее Порошенко выплатил из личных средств недостающую сумму залога начальнику Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Дмитрию Марченко.