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"С барского плеча": Порошенко дал средства на залог для скандального генерала

17 декабря 2019, 02:15

Порошенко пожертвовал личные средства для залога за генерала Дмитрия Марченко.

Пятый президент Петр Порошенко выплатил из личных средств недостающую сумму залога начальнику Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Дмитрию Марченко. Он фигурирует в скандальном деле о закупке некачественных бронежилетов, говорится на странице "FreeМарченко" в Facebook.

"Мы решились собрать деньги на правовую помощь. Вы переводили от нескольких сотен гривен до десятков тысяч. По состоянию на вечер вы предоставили почти полтора миллиона гривен. Деньги пожертвовали более двух тысяч граждан. Спасибо каждому. Но один миллион, это точно меньше, чем 20. Вечером понедельника стало известно, что свой вклад внес еще один гражданин – Петр Порошенко добавил к собранным средствам… все, чего не хватало - 19 миллионов гривен. Сбор средств завершен. У нас есть 20 миллионов гривен", - говорится в сообщении.

В сообществе назвали дело сфабрикованным и считают что для Марченко 20 млн грн - это слишком большая сумма.

11 ноября Киевский апелляционный суд уменьшил до 20 млн грн сумму залога Дмитрию Марченко.

Напомним, ранее суд избрал чиновнику Минобороны меру пресечения в виде содержания под стражей или залог в 76 млн грн. Марченко является подозреваемым в уголовном производстве по факту закупки некачественных бронежилетов для Вооруженных сил Украины.

Установлено, что Минобороны закупило 20 тысяч бронежилетов стоимостью 176 млн гривен, однако 7 тысяч бронежилетов оказались бракованными. Общая стоимость убытков составила 61 млн гривен. В дождевых условиях эти бронежилеты простреливаются.

Петр Порошенко залог Марченко
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