Сотрудники ГБР нашли в раздевалках спортклуба Порошенко скрытые камеры

Камеры установили в вентиляции / Фото: пресс-служба ГБР

Во время обыска в помещении фитнес-клуба 5 элемент в Киеве сотрудники Госбюро расследований обнаружили линзы камер наружного видеонаблюдения, которые были вмонтированы в системы вентиляции и сигнализации и оказались подключены в одному кабелю.

"Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований зарегистрировали уголовное производство по факту обнаружения предметов, имеющих признаки специальных технических средств негласного получения информации, которые на время изъятия, возможно, находились в рабочем состоянии", - заявили в пресс-службе ГБР.

Производство открыли по ч. 1 ст. 359 Уголовного кодекса Украины (незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации).

/ Фото: пресс-служба ГБР

/ Фото: пресс-служба ГБР

Уточняется, что обыски в 5 элементе были санкционированными и проводились в рамках уголовного производства против экс-президента Петра Порошенко относительно купли-продажи завода Кузница на Рыбальском. Также данный обыск может быть связан с исчезновением телевизоров из Офиса президента после смены власти.

Пресс-служба ГБР в комментарии InfoResist подтвердила, что телевизоры были найдены и они могут быть теми, которые были вынесены из ситуационной комнаты Администрации президента.

"Но так это или нет, скажем позже — после того, как будет проведена экспертиза", — добавили в ГБР.

Как известно, бенефициарами 5 элемента являются бывший президент Петр Порошенко и его бизнес-партнер, экс-депутат Игорь Кононенко.

Напомним, ГБР также проводит досудебное расследование в уголовном производстве относительно возможного совершения пятым президентом Украины Петром Порошенко государственной измены во время подписания Минских соглашений.