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Километровые пробки на КПП: сотни авто застряли на польской границе

22 декабря 2019, 14:12

Люди вынуждены ждать очереди на пересечение границы по несколько суток.

Граница, пограничник, проверка
Люди вынуждены ждать очереди на пересечение границы по несколько суток

Километровые очереди образовались на пунктах пропуска на украинско-польской границе.

При этом люди вынуждены ждать очереди на въезд по несколько суток, сообщает ТСН.

В частности, на КП Смильницы 22 декабря рассказали, что очередь не движется уже в течение 5 часов. Некоторые люди вынуждены ждать своей возможности попасть в Польшу 40 часов.

О еще худшей ситуации сообщают те, кто пытается пересечь границу в КП Шегини, там автомобильная пробка протянулась на десятки километров. Очевидцы рассказали, что некоторые автомобили ждут уже трое суток.

Кроме того, в Закарпатской области сотни автомобилей застряли в километровой очереди на КПП Чоп-Захонь. Очереди из автомобилей желающих въехать на территорию Украины растянулись на несколько километров, сообщает 0312.ua.

/ 0312.ua

Также транспортный коллапс на границе наблюдается возле Ужгорода: К словацкой границе с Украиной тянется пробка из сотен авто. Фотографии с длинным затором грузовых и легковых авто, протянувшимся до пограничного пункта пропуска Ужгород - Вишне Немецкое опубликовал в соцсети пользователь Павел Пиров.

/ Фейсбук П.Пирова

Как подчеркнули в Западном региональном управлении Госпогранслужбы, на польско-украинской границе образовались большие очереди автомобилей и автобусов.

"В канун зимних праздников наблюдается прогнозируемое увеличение транспортного потока через пункты пропуска на границе и осложнение движения на украинско-польском участке. Информируем граждан о значительном скоплении транспортных средств на границе с Польшей в направлении въезда на территорию Украины", - говорится в сообщении ГПС в Facebook..

В частности, больше всего автомобилей и автобусов ожидает оформления перед пунктами пропуска "Краковец-Корчева" и "Шегини-Медика".

Как уточнили в ведомстве, основной причиной скопления транспортных средств является то, что украинцы, которые работают или учатся за границей, либо выезжали в личных целях, пытаются успеть до начала праздников вернуться домой.

"Пограничники принимают все меры по обеспечению ритмичного пропуска. В настоящее время пункты пропуска с украинской стороны работают в 1,5-2 раза больше своей проектной пропускной способности. В частности, через ПП "Шегини" за сутки пропущено 2 тыс. 784 транспортных средства и 23 тыс. 387 человек, через ПП "Краковец" проследовало 3 тыс. 366 единиц автотранспорта и 16 тыс. 165 пассажиров", - отметили в ГПАУ.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Закарпатской области, на границе со Словакией, образовалась огромная, длиной в 10 километров, тянучка из грузовиков.

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