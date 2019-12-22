Километровые пробки на КПП: сотни авто застряли на польской границе

Люди вынуждены ждать очереди на пересечение границы по несколько суток

Километровые очереди образовались на пунктах пропуска на украинско-польской границе.

При этом люди вынуждены ждать очереди на въезд по несколько суток, сообщает ТСН.

В частности, на КП Смильницы 22 декабря рассказали, что очередь не движется уже в течение 5 часов. Некоторые люди вынуждены ждать своей возможности попасть в Польшу 40 часов.

О еще худшей ситуации сообщают те, кто пытается пересечь границу в КП Шегини, там автомобильная пробка протянулась на десятки километров. Очевидцы рассказали, что некоторые автомобили ждут уже трое суток.

Кроме того, в Закарпатской области сотни автомобилей застряли в километровой очереди на КПП Чоп-Захонь. Очереди из автомобилей желающих въехать на территорию Украины растянулись на несколько километров, сообщает 0312.ua.

/ 0312.ua

Также транспортный коллапс на границе наблюдается возле Ужгорода: К словацкой границе с Украиной тянется пробка из сотен авто. Фотографии с длинным затором грузовых и легковых авто, протянувшимся до пограничного пункта пропуска Ужгород - Вишне Немецкое опубликовал в соцсети пользователь Павел Пиров.

/ Фейсбук П.Пирова

Как подчеркнули в Западном региональном управлении Госпогранслужбы, на польско-украинской границе образовались большие очереди автомобилей и автобусов.

"В канун зимних праздников наблюдается прогнозируемое увеличение транспортного потока через пункты пропуска на границе и осложнение движения на украинско-польском участке. Информируем граждан о значительном скоплении транспортных средств на границе с Польшей в направлении въезда на территорию Украины", - говорится в сообщении ГПС в Facebook..

В частности, больше всего автомобилей и автобусов ожидает оформления перед пунктами пропуска "Краковец-Корчева" и "Шегини-Медика".

Как уточнили в ведомстве, основной причиной скопления транспортных средств является то, что украинцы, которые работают или учатся за границей, либо выезжали в личных целях, пытаются успеть до начала праздников вернуться домой.

"Пограничники принимают все меры по обеспечению ритмичного пропуска. В настоящее время пункты пропуска с украинской стороны работают в 1,5-2 раза больше своей проектной пропускной способности. В частности, через ПП "Шегини" за сутки пропущено 2 тыс. 784 транспортных средства и 23 тыс. 387 человек, через ПП "Краковец" проследовало 3 тыс. 366 единиц автотранспорта и 16 тыс. 165 пассажиров", - отметили в ГПАУ.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Закарпатской области, на границе со Словакией, образовалась огромная, длиной в 10 километров, тянучка из грузовиков.