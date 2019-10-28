Граница со Словакией заблокирована: первые подробности

На границе со Словакией застряли автомобили / mukachevo.net

В Закарпатской области, на границе со Словакией, образовалась огромная, длиной в 10 километров, тянучка из грузовиков.

По информации, в настоящее время количество фур на КПП Ужгород — Вишне Немецке достигло 500 авто.

"Очередь, прогнозируемо, будет увеличиваться, пока не откроют польские разрешения на движение грузовиками страной. Сейчас ситуация выглядит так, что фуры подъезжают, поэтому очередь будет увеличиваться", — отметили в пресс-службе Чопского погранотряда.

Отметим, по словам пресс-секретаря Закарпатской таможни Аллы Дацюк, тянучка из грузовиков образовалась из-за того, что закончились разрешения на движение грузовиков с Польшей. В результате - весь транспорт едет на Словакию, пишет mukachevo.net.

Чиновница уточнила, что ситуация может измениться только тогда, когда выдадут новые польские разрешения.

При этом водителей просят планировать свои поездки заранее или через другие КПП.

Читайте также"Все мы – воины!": Лукашенко разошелся из-за опасности на границах БеларусиНапомним, ранее сообщалось, жители Словакии негодуют из-за украинцев, массово бросающих авто "на евробляхах". Лишь за первую половиную декабря 2018-го украинцы бросили в Убле сотни авто. Местные власти уже обратились к областному руководству - с просьбой решить проблему с "евробляхами".