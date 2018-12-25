"У,бл*": Жители Словакии негодуют из-за украинцев, массово бросающих авто "на евробляхах"

"Евробляхи" / УНИАН

Жители поселка Убля (Словакия), расположенном неподалеку от границы с Украиной, массово негодуют по поводу того, что собственники транспортных средств с европейской регистрацией ("евробляхеры") постоянно их бросают в стихийном порядке.

Лишь за первую половиную декабря 2018-го украинцы бросили в Убле сотни авто, сообщает портал Mukachevo. Местные власти уже обратились к областному руководству - с просьбой решить проблему с "евробляхами".

Читайте такжеЗакон о евробляхах: журналисты подсчитали стоимость растаможки авто на еврономерахПо данным поселкового головы Надежды Серковой, сейчас также автомобили можно увидеть брошенными по всей Убле - и непосредственно возле пограничного КПП, и вообще в любом месте, хоть сколько-нибудь подходящим для парковки. Как отметила чиновница, жители Убли постоянно видят, как в поселок прибывают фуры с автомобилями "на евробляхах" и выгружают их сразу возле границы.

Напомним, ранее сообщалось о том, что около венгерской границы нашли "кладбище" авто на "евробляхах". Позднее стало известно, что в Словакии мародеры разбирают на запчасти брошенные украинцами машины.