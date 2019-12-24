Эксперт рассказал, в чем российская военная подоплека поездов в Крым через мост

Поезда на Крымском мосту / Соцсети

Недавно с максимальной помпой открытое железнодорожное сообщение с Кубани в аннексированный Россией Крым явно имеет в своей основе военные цели Кремля – для быстрой переброски войск на полуостров.

Об этом сообщает портал Сегодня со ссылкой на военного эксперта Олега Старикова. По его словам, железная дорога в РФ всегда имело стратегическое значение с военным уклоном.

"Так было и во времена Российской империи и во времена СССР, так есть и сейчас. Еще в царской России строительство ключевых железнодорожных путей, к примеру, Транссибирской магистрали, рассматривалось не только с хозяйственной точки зрения, но и с военной. В Вооруженных силах РФ даже есть такой род войск, как железнодорожные войска", - заявил он.

Читайте также"Русских поделили на два сорта": Гиркин назвал цену моста в Крым слишком высокойПо его словам, все военное снабжение в РФ на нынешнем этапе жестко завязано на железные дороги.

"Во-первых, потому что так дешевле. Во-вторых, потому что быстрее. По железной дороге перебрасываются войска из одного округа в другой, планы передислокации войск всегда учитывают наличие или отсутствие железнодорожного сообщения между отправной и конечной точкой", – подытожил Стариков

Напомним, ранее в понедельник 23 декабря российский президент Владимир Путин проехал по новому железнодорожному мосту через Керченский пролив в кабине машиниста.