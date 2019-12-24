  1. Главная
  3. Украина

Эксперт рассказал, в чем российская военная подоплека поездов в Крым через мост

24 декабря 2019, 18:10

По мнению специалиста, все армейское снабжение в РФ на нынешнем этапе жестко завязано на железные дороги.

Крымский мост вскоре развалится, убежден эксперт
Поезда на Крымском мосту / Соцсети

Недавно с максимальной помпой открытое железнодорожное сообщение с Кубани в аннексированный Россией Крым явно имеет в своей основе военные цели Кремля – для быстрой переброски войск на полуостров. 

Об этом сообщает портал Сегодня со ссылкой на военного эксперта Олега Старикова. По его словам, железная дорога в РФ всегда имело стратегическое значение с военным уклоном.

"Так было и во времена Российской империи и во времена СССР, так есть и сейчас. Еще в царской России строительство ключевых железнодорожных путей, к примеру, Транссибирской магистрали, рассматривалось не только с хозяйственной точки зрения, но и с военной. В Вооруженных силах РФ даже есть такой род войск, как железнодорожные войска", - заявил он.

Читайте также"Русских поделили на два сорта": Гиркин назвал цену моста в Крым слишком высокойПо его словам, все военное снабжение в РФ на нынешнем этапе жестко завязано на железные дороги.

"Во-первых, потому что так дешевле. Во-вторых, потому что быстрее. По железной дороге перебрасываются войска из одного округа в другой, планы передислокации войск всегда учитывают наличие или отсутствие железнодорожного сообщения между отправной и конечной точкой", – подытожил Стариков

Напомним, ранее в понедельник 23 декабря российский президент Владимир Путин проехал по новому железнодорожному мосту через Керченский пролив в кабине машиниста.  

железная дорога Владимир Путин аннексия Крыма Крымский мост
Сейчас вы просматриваете новость «Эксперт рассказал, в чем российская военная подоплека поездов в Крым через мост». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

18:28
Ярмоленко может покинуть Вест Хэм
18:10
Эксперт рассказал, в чем российская военная подоплека поездов в Крым через мост
18:00
Полетели головы: Зеленский отстранил от должности губернаторов двух областей
17:55
"Ни в одной стране нет": Путин попугал своим "гиперзвуковым оружием"
17:32
Убийство Шеремета: суд оставил под стражей подозреваемую Кузьменко, адвокат прослезился Видео
17:18
Рождество 2019 – что делать в праздник, чтоб быть богатым и счастливым Видео
16:59
"Могло не быть обоих": жена депутата Соболева рассказала о странностях гибели их сына
16:58
Стиральные машины: от классических моделей к нестандартным устройствам новости компании
16:58
Комаровский раскрыл три главных принципа закаливания
16:57
"Русских поделили на два сорта": Гиркин назвал цену моста в Крым слишком высокой
16:38
"Кто помогать будет?": Лукашенко распек РФ за взрыв на ЧАЭС и потребовал компенсацию
16:30
Супер Топ-модель по-украински 2020: новые правила и кастинг
16:17
"Стремительное обрушение": эксперты рассказали, упадут ли в Украине всерьез цены на топливо
16:00
"Украина вычеркнула сторонников сепаратистов": в "ДНР" обвинили Киев в срыве обмена пленными Видео
15:50
"Неприемлемо маленькая": Милованов клянчит себе повышение зарплаты
15:42
Выходные на Новый год 2020 и Рождество 2020: сколько Украина отдыхает в январе
15:36
Украину окончательно превратили в колонию для выкачки бабла мнение
15:31
Астролог назвал сроки поглощения Россией Беларуси
15:24
Цены на отопление снизят на 30%: Кабмин Гончарука принял постановление
15:21
Кабмин изменил правила пересечения админграницы с Крымом: кого коснется
15:17
Российская звезда потеряла грудь после операции по увеличении
15:12
"Платежка – не приговор": Зеленский требует снизить тарифы на коммуналку
15:00
Новогодний маникюр 2020 - самый красивый маникюр зима 2020 фото новинки Фото
14:49
"Напоите его галоперидолом": "буйный" Лукашенко дал Украине совет о вступлении в НАТО
14:20
"Завинчивает гайки": "бацька" предостерег РФ от нападения и пригрозил НАТО
14:08
"От обдроченого латекса рябит": Maruv сменила образ - горячие фото Фото
13:54
"Таких судов нет": в РФ пожаловались на проблемы с газопроводом в обход Украины
13:38
Отставка Трубы: Зеленский дал "зеленый свет" перезагрузке ГБР
13:26
"Не должны были родиться": Путин стал лицом рекламы презервативов
13:21
"Нежность и дерзость": Ани Лорак засветила грудь в откровенном наряде
13:03
Погода в Киеве: синоптик дала прогноз на католическое Рождество
12:56
Резня в Харькове: мужчина взял заложницу и ранил полицейского
12:53
Украинцы рассказали, когда хотят праздновать Рождество - опрос
12:42
Палала: Kazka сняла эротический клип - смотрите видео Видео
12:35
В Украину идет похолодание: синоптик назвала дату
12:30
Галина Волчек не поддается лечению: обнаружена другая болезнь
12:26
В Украине запретят курение электронных сигарет в общественных местах
12:16
"Сиськи где?": Яна Кошкина без трусиков стыдливо прикрыла интимное место
12:13
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: опасность и дорогая находка
12:09
В порт Одессы зашел американский эсминец, бомбивший Сирию
11:58
В РФ назвали число российских зэков в украинских тюрьмах
11:48
Вакарчук - синоним лживой напыщенной особи мнение
11:36
Снижение цен на топливо: сети АЗС отреагировали на требование Зеленского
11:25
Салат Грибная поляна: оригинальные рецепты с ветчиной, опятами и морковью по-корейски
11:22
Зеленский подписал последний закон для "промышленного безвиза": о чем документ
11:20
Лучшие новогодние фильмы: что смотреть на Новый го 2020 Видео
11:15
Антон Лирник из Лиги Смеха высказался о гастролях в России Видео
11:15
Расстрел бизнесмена в Гидропарке: СМИ узнали подробности
11:01
"Госпереворот" и "националисты": в РФ обвинили Раду в отказе от диалога
10:55
Крушение новейшего российского истребителя Су-57: возможные причины
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять