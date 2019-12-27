"Много проектов": новый глава УИНП похвалил Вятровича за "хорошую работу"

Антон Дробович / Ukrainian Id

Назначенный главой Украинского института национальной памяти Антон Дробович позитивно оценил работу своего предшественника Владимира Вятровича.

В интервью Громадському он подчеркнул, что работа УИНП не будет развернута "в другую сторону".

"Вятрович много сделал и много вложил в институт и сил, и здоровья, и много реализовал хороших проектов, поэтому его эмоциональная реакция понятна", - отметил Дробович.

Он уточнил, что речь идет не о том, что говорил Вятрович, а о том, как его "воспринимали и рецитировали".

Читайте такжеАнтон Дробович: что известно о преемнике Вятровича"Очень часто Институт осуществлял декоммунизацию исключительно в рамках закона и процедур достаточно цивилизованных, а цитаты и, скажем так, последователи очень сильно перегибали палку: это начиная с того, как относились к объектам советского наследия, в том числе художественного, и заканчивая тем , как подавались переименования. Например, когда кто-то под видом декоммунизации пытался переименовать какие-то объекты или улицы, которые скорее подпадают не под декоммунизацию, а являются наследием имперскоим российским", — рассказал Дробович.

Глава УИНП отметил, что не против переименований и таких объектов, но делать это надо по закону и "называть вещи своими именами". Также Дробович заявил, что хочет "больше диалога в украинском обществе".

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Вместе с тем он добавил, что в работе УИНП особое внимание будет уделено диалогу, коммуникации и работе с общинами.

Напомним, ранее Дробович высказался о Бандере и Шухевиче.