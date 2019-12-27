Пристайко обвинил Германию в отказе в военной помощи для Украины

Вадим Пристайко надеется, что Германия одумается и предоставит Украине военную помощь / УНИАН

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина просила Германию предоставить военную помощь для отражения российской агрессии, однако получила отказ.

"Мы благодарны за финансовую помощь Германии и политическую поддержку германского правительства. Но, к сожалению, наш запрос о военной помощи был отвергнут", - цитирует дипломата Радио Свобода.

Пристайко выразил надежду на то, что Берлин пересмотрит свое решение.

"Надеюсь, что Берлин пересмотрит такую сдержанную позицию и все-таки решит усилить оборонительные возможности Украины", — подчеркнул он.

Дипломат подчеркнул, что сейчас Украина переживает сложные времена, поэтому ценной является любая поддержка и участие.

"Германия и ЕС много сделали для нас. Но этого недостаточно, чтобы остановить смерти людей. Мы оплакиваем 13 тыс. погибших, а их, к сожалению, с каждым днем становится больше", — сказал Пристайко.

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Как ранее сообщалось, стали известны детали договоренностей Украины с США о закупке противотанкового ракетного комплекса Javelin.

Напомним, ранее эксперт назвал единственный недостаток Javelin для Украины.