Пристайко обвинил Германию в отказе в военной помощи для Украины

Дипломат уточнил, что финансовую помощь Берлин предоставил.
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина просила Германию предоставить военную помощь для отражения российской агрессии, однако получила отказ.
"Мы благодарны за финансовую помощь Германии и политическую поддержку германского правительства. Но, к сожалению, наш запрос о военной помощи был отвергнут", - цитирует дипломата Радио Свобода.
Пристайко выразил надежду на то, что Берлин пересмотрит свое решение.
"Надеюсь, что Берлин пересмотрит такую сдержанную позицию и все-таки решит усилить оборонительные возможности Украины", — подчеркнул он.
Дипломат подчеркнул, что сейчас Украина переживает сложные времена, поэтому ценной является любая поддержка и участие.
"Германия и ЕС много сделали для нас. Но этого недостаточно, чтобы остановить смерти людей. Мы оплакиваем 13 тыс. погибших, а их, к сожалению, с каждым днем становится больше", — сказал Пристайко.
Читайте такжеАмериканский Конгресс одобрил продажу Javelin Украине - СМИ
Как ранее сообщалось, стали известны детали договоренностей Украины с США о закупке противотанкового ракетного комплекса Javelin.
Напомним, ранее эксперт назвал единственный недостаток Javelin для Украины.