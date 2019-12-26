Украина договорилась с США о поставке новой партии Javelin

Украина заключила контракт с США о поставке второй партии ПТРК / Фото Reuters

Заместитель министра обороны Анатолий Петренко рассказал детали договоренностей Украины с США о закупке противотанкового ракетного комплекса Javelin.

Украина заключила контракт с США о поставке второй партии ПТРК, подчеркнул Петренко в комментарии изданию ТһеБабель.

Чиновник Минобороны уточнил, что контракт был заключен в течение 4 квартала "за счет сосредоточения ресурсов". Он также добавил, что Украина также заказывает аналогичные ракетные комплексы отечественного производителя.

"Мы имеем несколько станций артиллерийской разведки, около 100 бронированных различного типа автомобилей и бронемашин, несколько самолетов и продолжаем двигаться по обеспечению войск станциями радиолокационной борьбы. Было реализовано в 2019 году два контракта с правительством США по программе иностранных военных продаж, один контракт с агентством НАТО по поддержке и поставкам", - резюмировал Петренко.

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Напомним, ранее эксперт назвал единственный недостаток Javelin для Украины.