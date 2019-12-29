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"Я пришла их уничтожать": Фарион рассказала о главной миссии своей жизни

29 декабря 2019, 21:38

Экс-политик считает, что самое важное – это исчезновение России с лица земли.

Ирина Фарион
Ирина Фарион считает, что ее родители создали шедевр / Фото: УНИАН

Бывший народный депутат от партии Свобода Ирина Фарион заявила, что ее основная миссия по жизни – это победа над Россией и превращение сверхдержавы в маленький населенный пункт.

В эфире телеканала НТА она добавила, что гордится частым цитированием на российском телевидении.

"Если московское телевидение меня цитирует – значит, я их бью. А я пришла в этот мир для того, чтобы их уничтожать. Я не знаю, случится ли при моей жизни такое, что Московия вернётся в границы села Кучкино, откуда она началась. Но основная задача националистов в уничтожении Московии. Не только в победе Украины над Москвой, а в развале Московии как федерации", - сказала она.

По словам Фарион, она благодарна родителям, которые создали такую дочь, которую бояться в России.

"Потому, когда москали боятся Ирину Фарион – это прекрасно, я потешаюсь и аплодирую моим родителям", - подытожила экс-политик.

Как ранее сообщалось, Фарион объяснила, почему российские пропагандисты проявляют повышенные интерес к украинским проблемам. По ее словам, все дело в том, что Украина создала Россию.

Напомним, что ранее бывший народный депутат Украины Ирина Фарион заявила, что украинцы, разговаривающие на украинском языке, являются москалями.

Ирина Фарион новости России новости Украины
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