В Одессе горело общежитие вуза, десятки эвакуированных: возможная причина ЧП

В Одессе произошел пожар в комнате общежития вуза / od.dsns.gov.ua

Во вторник днем, 31 декабря, в Одессе произошел пожар в общежитии Одесского национального политехнического университета, 50 человек - эвакуированы.

Пожар произошел по адресу ул. Маршала Говорова, 11е, спасатели спасли трех человек, возможная причина чрезвычайного происшествия - короткое замыкание в электросети, сообщили в Главном управлении Нацполиции на Одесчине.

По данным ведомства, возгорание случилось на 5-м этаже 9-этажного дома - в одной из комнат загорелся матрас. Спасатели узнали о пожаре в 13:01, а в 13:20 ликвидировали возгорание.

"Пожар был ликвидирован в 13:20 на площади 1 м2... От ГСЧС привлекались 11 единиц техники и 47 человек личного состава", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Одессе произошел пожар в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. В результате возгорания погибли 16 человек, было много пострадавших.