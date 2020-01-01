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"Простреленные колеса": в Одессе копы жестко разобрались с нарушителями - СМИ

1 января 2020, 15:44

В Одессе авто, в котором ехали злоумышленники, остановили с помощью оружия, выяснили журналисты.

Журналисты узнали, что в Одессе правоохранители жестко разобрались с нарушителями - Новости Одессы
В Одессе правоохранители жестко разобрались с нарушителями, узнали журналисты / Скриншот видео с youtube.com

В новогоднюю ночь - в ночь на среду, 1 января, в Одессе злоумышленники на авто нарушили правила и не остановились по требованиям правоохранителей.

На Итальянском бульваре около 2:00 копы прострелили два колеса в машине, которая не останавливалась по требованиям, сообщает Думская, ссылаясь на слова очевидцев.

Издание выяснило, что правоохранители задержали нарушителей. В полиции пока не прокомментировали инцидент.

Видео с места происшествия

Ранее сообщалось, что в Виннице водитель на Ровере врезался в Ланос, и хотел скрыться с места аварии, а водитель Ланоса - пытался остановить злоумышленника. После этого на дороге был боевик - нарушитель зажал руку водителя Ланоса боковым стеклом, тащил "пассажира" и пытался от него "откараскаться".

Одесса стрельба полиция
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