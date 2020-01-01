"Простреленные колеса": в Одессе копы жестко разобрались с нарушителями - СМИ

В Одессе правоохранители жестко разобрались с нарушителями, узнали журналисты / Скриншот видео с youtube.com

В новогоднюю ночь - в ночь на среду, 1 января, в Одессе злоумышленники на авто нарушили правила и не остановились по требованиям правоохранителей.

На Итальянском бульваре около 2:00 копы прострелили два колеса в машине, которая не останавливалась по требованиям, сообщает Думская, ссылаясь на слова очевидцев.

Издание выяснило, что правоохранители задержали нарушителей. В полиции пока не прокомментировали инцидент.

Видео с места происшествия

Ранее сообщалось, что в Виннице водитель на Ровере врезался в Ланос, и хотел скрыться с места аварии, а водитель Ланоса - пытался остановить злоумышленника. После этого на дороге был боевик - нарушитель зажал руку водителя Ланоса боковым стеклом, тащил "пассажира" и пытался от него "откараскаться".