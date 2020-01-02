Социолог рассказала, как Зеленскому стоит удержать свой рейтинг

Владимир Зеленский / УНИАН

Украинский президент Владимир Зеленский имеет возможность удерживать собственный рейтинг сред украинцев за счет постоянных сообщений о "посадках".

Соответствующее мнение высказала известный социологи Фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина, сообщает РБК-Украина.

По ее словам, для Зеленского удерживать рейтинг за счет "посадок" – вполне реальный метод.

"Можно еще брать за счет массовости, когда будут постоянные сообщения, что кого-то садят", – подытожила Бекешкина.

Напомним, ранее результаты опроса, проведенного социологической группой Рейтинг продемонстрировали, что Владимира Зеленского поддерживают 67% украинцев. Позднее политолог Владимир Фесенко объяснил популярность Зеленского.