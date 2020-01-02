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Социолог рассказала, как Зеленскому стоит удержать свой рейтинг

2 января 2020, 15:49

По мнению Ирины Бекешкиной, у Владимира Зеленского есть надежный и простой способ удерживать нужный уровень популярности среди украинцев.

Зеленский
Владимир Зеленский / УНИАН

Украинский президент Владимир Зеленский имеет возможность удерживать собственный рейтинг сред украинцев за счет постоянных сообщений о "посадках".

Соответствующее мнение высказала известный социологи Фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина, сообщает РБК-Украина.

По ее словам, для Зеленского удерживать рейтинг за счет "посадок" – вполне реальный метод.

"Можно еще брать за счет массовости, когда будут постоянные сообщения, что кого-то садят", – подытожила Бекешкина.

Напомним, ранее результаты опроса, проведенного социологической группой Рейтинг продемонстрировали, что Владимира Зеленского поддерживают 67% украинцев. Позднее политолог Владимир Фесенко объяснил популярность Зеленского.

рейтинг Владимир Зеленский Ирина Бекешкина Украина
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