Социолог рассказала, как Зеленскому стоит удержать свой рейтинг

По мнению Ирины Бекешкиной, у Владимира Зеленского есть надежный и простой способ удерживать нужный уровень популярности среди украинцев.
Украинский президент Владимир Зеленский имеет возможность удерживать собственный рейтинг сред украинцев за счет постоянных сообщений о "посадках".
Соответствующее мнение высказала известный социологи Фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина, сообщает РБК-Украина.
По ее словам, для Зеленского удерживать рейтинг за счет "посадок" – вполне реальный метод.
"Можно еще брать за счет массовости, когда будут постоянные сообщения, что кого-то садят", – подытожила Бекешкина.
Напомним, ранее результаты опроса, проведенного социологической группой Рейтинг продемонстрировали, что Владимира Зеленского поддерживают 67% украинцев. Позднее политолог Владимир Фесенко объяснил популярность Зеленского.