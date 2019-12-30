Настойчивый и быстрый: политолог объяснил популярность Зеленского

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Глава правления Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фесенко объяснил, в чем секрет популярности президента Украины Владимира Зеленского, которого почти половина украинцев считает политиком года.

По словам эксперта, рейтинги Зеленского остаются более высокими, чем у всех его предшественников. Фесенко высказал мнение, что украинцы ценят волевых политиков.

"Зеленский показал свою решительность. Люди ценят волевых политиков. Вопреки критике оказалось, что Зеленский очень настойчивый и быстрый. Провел досрочные парламентские выборы. Пытается пробивать тему мира на Донбассе. Пол года добивался встречи в Париже – добился. Три месяца добивался освобождения моряков и политзаключенных – договорился", - сказал политолог в интервью 24 каналу.

При этом Фесенко добавил, что президента Украины Зеленского оценивают гораздо более позитивно, чем представителей его команды, руководство парламента и правительства.

Напомним, по результатам опроса, проведенного социологической группой Рейтинг, в декабре больше половины украинцев были довольны работой президента Украины – число тех, кто удовлетворен деятельностью Владимира Зеленского выросло с 53 до 62%, в то же время недовольство его работой уменьшилось с 33 до 25%.

Позже политолог Алексей Якубин спрогнозировал, какой будет судьба рейтинга Зеленского.