Политик года: украинцы поставили Зеленского на первое место – опрос

Владимир Зеленский / Офис президента

Президента Владимира Зеленского назвали политиком года 46% украинцев, участвовавших в общенациональном исследовании, проведенном Фондом Демократические инициативы имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

На втором месте оказался бывший президент Петр Порошенко (7,5%, в 2018 году - 16%), на третьем – лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко (3%, в прошлом году - 12%).

Далее политики расположились в следующей очередности: председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков (3%), сопредседатель фракции Оппозиционная платформа - За жизнь Юрий Бойко (3%, в прошлом году - 4%), председатель политсовета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук (2%). В то же время 24% опрошенных граждан не назвали ни одной кандидатуры.

Читайте такжеУкраинцы назвали политика года - опросСоциологи также рассказали, что 44% граждан считают, что Украина идет в правильном направлении, а 36% - в неправильном и 20% - не определились. Социологи сравнивают, что в конце 2018 года 70% считали направление движения страны неправильным и только 18% правильным, а 12% не определились.

Результаты опроса свидетельствуют, что последний раз убеждения в правильности направления Украины преобладало в общественном мнении после президентских выборов в июне 2005 года (тогда 42% считали направление движения страны правильным, 31% - неправильным), а уже в ноябре 2005 года мнение граждан изменилось на противоположное - 59% считали направление движения страны неправильным и только 18% - правильным.

Кроме того, улучшение ситуации опрошенные отметили только в трех сферах - обороноспособность страны (31% считают изменения к лучшему, 15% - к худшему, и 44% - говорят об отсутствии изменений), в международном имидже Украины (соответственно 31%, 21% и 38%), в межнациональных отношениях (19%, 15% и 54%).

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29% опрошенных считают, что ситуация в стране в 2019 году изменилась к худшему, 14% - к лучшему, а 47% - считают, что ситуация не изменилась. Для сравнения социологи приводят данные, что в конце 2018 года оценки были значительно хуже: 67% считали, что ситуация изменилась к худшему, 5% - к лучшему, 22% - не изменилась.

Отметим, что опрос проводился с 13 по 18 декабря. Погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, ранее сообщалось, что более 40% украинцев назвали новую власть лучше предыдущей.