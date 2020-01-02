Ни стыда, ни совести: чиновник прикарманил деньги, выделенные на ремонт дорог

СБУ / Фото: УНИАН

Глава поселкового совета в Закарпатской области присвоил себе 1 млн гривен, которые были выделены на ремонт дорог.

По информации пресс-службы СБУ, глава поселкового совета организовал схему хищения бюджетных средств вместе с директором частного предприятия.

"Чиновник сознательно утвердил недостоверные сведения в актах выполненных работ и обеспечил их оплату. Сумма оказанных услуг была завышена почти на миллион гривен, которые были присвоены участниками сделки", - говорится в сообщении.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой".

Напомним, в Крыму пособник оккупантов попал в громкий коррупционный скандал.

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