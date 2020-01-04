"Цена 12 000 поддельных гривен – 2000 настоящих": в "ЛНР" и "ДНР" продают пачками фальшивые деньги

Аферисты в "ЛНР" и "ДНР" продают пачками фальшивые гривны / "Телеграф"

Предприимчивые фальшивомонетчики нашли новый способ подзаработать. В частности, на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей аферисты печатают поддельные гривны и предлагают их купить украинцам.

"Наряду с "сокровищами" закладок наркотиков появились "сокровища" фальшивых денег", – сообщил украинский военный Анатолий Штефан в своем Telegram-канале.

В частности, фальшивомонетчики предлагают за 1000 настоящих гривен – 5500 поддельных, за 2000 настоящих гривен можно купить 12 тысяч фальшивых, за 4000 гривен – 28 тысяч фальшивых гривен.

Купюры по 200 и по 500 гривен. Аферисты хвастаются, что работают с 2017 года, и напечатанные ими деньги прошли проверку в банкоматах Украины.

"Интересно, что рекламу соцсети платную запускают как должное. Ждем реагирования правоохранителей. Дырляндцы развлекаются", – подытожил Штефан.

Судя по всему, всем следует взять на заметку данную информацию, и проверять наличные.

Напомним, ранее сообщалось, двое жителей ныне оккупированного Донецка наладили в Киеве сбыт поддельной иностранной валюты. Дилеров задержали сотрудники Службы безопасности Украины во время очередной сделки.

Дончане проживали в столице, сообщают в СБУ. Попались они при попытке сбыть 300 тыс. фальшивых евро. Во время обысков по месту жительства участников группы правоохранители обнаружили еще 700 тыс. поддельной валюты номиналом по 500 евро.