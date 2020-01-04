"Полицейские бьют": в Нацполиции открестились от избиения гражданина Грузии

В Нацполиции заявили о том, что не имеют отношения к избиению гражданина Грузии

Украинские полицейские не имеют никакого отношения к избиению гражданина Грузии, заявили в Управления коммуникации Национальной полиции Украины.

"В сети интернет, в частности в Грузии, распространяется видео, на котором мужчины в камуфлированной форме набросились на потерпевшего. При этом авторы публикаций сделали подпись, в которой указывают, что это украинские полицейские бьют гражданина Грузии", - сказано в сообщении на сайте НПУ.

В Национальной полиции подчеркнули, что мужчины на видео не являются сотрудниками украинского правоохранительного ведомства. В частности об этом свидетельствует несоответствие их форменной одежды и шевронов униформе украинских полицейских.

Кроме того, в НПУ отметили, что подобные фейковые информационные атаки направлены на подрыв имиджа украинских полицейских, а распространение такого контента может разжигать межнациональную вражду и дискредитировать хорошие отношения между Украиной и Грузией.

Также в Нацполиции попросили пользователей социальных сетей и журналистов не распространять ложные материалы и проверять информацию перед публикацией.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Одессе полицейские жестко избили задержанных.