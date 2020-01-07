"Нам нужно оружие": Киев обратился с просьбой к Берлину

Украина обратился с просьбой к Германии / forbes.ua

Украина нуждается в поставках вооружения, в том числе из Германии, заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко.

В интервью Bild он подчеркнул, что Украина уже не раз договаривалась с немецкими предприятиями о поставках оружия, однако в последний момент контракты срывались.

"Всего несколько стран в мире оказывают военную поддержку Украине. Германия - один из самых мощных экспортеров оружия в мире, несмотря на мирную внешнюю политику. Эти вооружения нужны и нам", - отметил глава МИД Украины.

По его словам, контракты украинской стороны с немецкими предприятиями срываются по неочевидным, вероятно политическим мотивам.

"Мы надеемся, что в будущем это изменится. Просто проанализируйте, куда Германия экспортирует оружие. Почему не нам? Мы - может и неидеальное, но вполне демократическое государство, которое вынуждено защищаться. Нельзя этого не учитывать", - добавил Пристайко.

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Напомним, ранее Пристайко заявил о том, что к России нет доверия, несмотря на проведенный недавно обмен пленными.