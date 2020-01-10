Колебания или бурления: эксперты рассказали, что будет с недвижимостью в Украине

Недвижимость / УНИАН

Стоимость квартир на рынке в Украине в 2020-м будет изменятся в зависимости от типа покупаемой недвижимости.

Именно о таком положении вещей утверждают специалисты, опрошенные порталом РБК-Украина. К примеру, эксперт Андрей Мирошник, прогнозирует, что цены на квартиры однозначно вырастут на 7-10 % в течение 2020-го.

По словам эксперта Анатолия Топала, после новогодних праздников в Украине точно начнет работать отложенный спрос и активность во всех сегментах рынка недвижимости. И в среднем, цены начнут увеличиваться на 2-2,5% в месяц. Стадия активного роста сохранится до начала лета. А дальше – сезонные колебания.

Напомним, ранее в Сети появился рейтинг крупнейших рантье Украины - бизнесменов, получающих доходы от сдачи в аренду объектов коммерческой недвижимости.