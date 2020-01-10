Трагедия рейса МН17: пограничники задержали "нового свидетеля" для Гааги

Трагедия рейса МН17 / Фото: Reuters

Украинские пограничники задержали боевика ОРДЛО, который охранял обломки малайзийского Боинга рейса МН-17. Отмечается, что 26-летнего мужчину удалось поймать благодаря его фотов социальных сетей.

"При опросе задержанного правоохранители выяснили, что в течение второй половины 2014 года, в разгар боевых действий на Донбассе, он проходил службу в составе одного из военизированных подразделений боевиков. Задача российских кураторов выполнял на незаконных блокпостах в Шахтерском районе Донецкой области, где неоднократно был свидетелем преступлений и издевательств над гражданским населением", - говорится в сообщении в Государственной пограничной службе.

Кроме того, задержанный рассказал, что с конца августа 2014 года охранял место падения самолета рейса МН-17, а также собирал и отдавал террористам обломки лайнера и личные вещи погибших. Также он заявил, что на месте трагедии видел российских военных, которые управляли боевиками.

Как ранее сообщал Главред, власти Нидерландов обратились с официальным заявлением к России с просьбой о содействии в деле о крушении МН17 при расследовании обстоятельств полета лайнера над территорией Украины.