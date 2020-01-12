"Наш парень": социолог объяснила электоральный феномен Зеленского

Владимир Зеленский / офис президента Украины

Высокий уровень доверия украинцев к президенту Владимиру Зеленскому является феноменом, заявила старший научный сотрудник Института социологии НАН Украины Ирина Бекешкина.

"Наш парень, все-таки – наш", - подчеркнула она в интервью на Ukrlife.tv.

По ее словам, в отличие от результатов на выборах предыдущих президентов, за Зеленского голосовал как восток, так и запад Украины.

"Не важно, он за НАТО или за европейскую интеграцию. Важно, что он наш парень", - пояснила эксперт выбор украинцев.

Бекешкина добавила, что большие надежды, которые возлагались украинцами на Зеленского, до сих пор остаются.

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Напомним, в декабре больше половины украинцев были довольны работой президента Украины – число тех, кто удовлетворен деятельностью Владимира Зеленского выросло с 53 до 62%, в то же время недовольство его работой уменьшилось с 33 до 25%.

Как ранее сообщалось, по результатам опроса КМИС, проведенного в конце ноября рейтинг Владимира Зеленского упал. К главе государства положительно относились 52% украинцев, при этом негативное отношение к Зеленскому разделяли 19%. Ранее сообщалось о том, что уровень поддержки Зеленского снизился до 66%.