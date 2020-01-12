  1. Главная
  3. Украина

"Наш парень": социолог объяснила электоральный феномен Зеленского

12 января 2020, 01:30

Большие надежды, которые возлагались украинцами на Владимира Зеленского, до сих пор остаются.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / офис президента Украины

Высокий уровень доверия украинцев к президенту Владимиру Зеленскому является феноменом, заявила старший научный сотрудник Института социологии НАН Украины Ирина Бекешкина.

"Наш парень, все-таки – наш", - подчеркнула она в интервью на Ukrlife.tv.

По ее словам, в отличие от результатов на выборах предыдущих президентов, за Зеленского голосовал как восток, так и запад Украины.

"Не важно, он за НАТО или за европейскую интеграцию. Важно, что он наш парень", - пояснила эксперт выбор украинцев.

Бекешкина добавила, что большие надежды, которые возлагались украинцами на Зеленского, до сих пор остаются.

Читайте также"Исчезли знаки вопросов в глазах": эксперт пояснил рост рейтинга Зеленского

Напомним, в декабре больше половины украинцев были довольны работой президента Украины – число тех, кто удовлетворен деятельностью Владимира Зеленского выросло с 53 до 62%, в то же время недовольство его работой уменьшилось с 33 до 25%.

Как ранее сообщалось, по результатам опроса КМИС, проведенного в конце ноября рейтинг Владимира Зеленского упал. К главе государства положительно относились 52% украинцев, при этом негативное отношение к Зеленскому разделяли 19%.  Ранее сообщалось о том, что уровень поддержки Зеленского снизился до 66%.

рейтинг Владимир Зеленский Ирина Бекешкина
Сейчас вы просматриваете новость «"Наш парень": социолог объяснила электоральный феномен Зеленского». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

01:30
"Наш парень": социолог объяснила электоральный феномен Зеленского
01:12
Смертник устроил взрыв в пакистанской мечети: много жертв
00:48
В Украине следует ввести военное положение – бывший министр обороны
00:19
12 января – какой сегодня праздник: что делать в Анисьин день
11 января, суббота
23:37
Катастрофа МАУ: в Иране на акции протеста задержали посла Британии Видео
23:13
В Москве из окна квартиры внука Михалкова выпала голая модель
22:48
Иран направит в Украину спецпредставителя в связи с катастрофой самолета МАУ
22:14
Путин назвал новый срок запуска Северного потока-2
21:55
Как построить отличные отношения с ребенком: простые советы от Комаровского Фото
21:39
У Маruv в центре Киева украли сумку с документами Видео
21:22
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: безжалостные схватки и горечь в любви
21:20
Во Франции рассказали, где расшифруют "черные ящики" сбитого в Иране самолета МАУ
20:52
"Мы работали без истерик ради одного": Зеленский обратился к украинцам после катастрофы самолета МАУ в Иране Видео
20:50
Гончарук назвал сумму помощи семьям жертв катастрофы Боинга МАУ
20:30
Стрижки 2020 – названы 11 модных трендов в женских стрижках фото
20:27
Истязания и пытки: Денисова рассказала, как подавляли бунт в колонии Харькова
20:03
ФСБ вербовала работника Укроборонпрома, учителя и полицейского - контрразведка Видео
19:57
Дело не в фейках: кому на самом деле выгодна авиакатастрофа в Иране мнение
19:35
Вернуть тела погибших и наказать виновных: Зеленский провел переговоры с президентом Ирана
19:28
В Польше полиция отобрала трехлетнего ребенка у пьяных россиян
18:59
В Иране устроили бунт после признания властей в атаке на украинский Боинг Видео
18:45
"Закрепить статус Донбасса в Конституции": Меркель и Путин поговорили об Украине Видео
18:24
"Надо достроить": Меркель требует закончить газопровод в обход Украины
18:09
Меган Маркл нашла работу в компании Disney
17:50
Умышленное убийство: в Украине расследуют ракетный удар Ирана по самолету МАУ
17:30
Меркель прилетела с официальным визитом к Путину Видео
17:21
Крушение Боинга МАУ: в Иране рассказали, почему не закрыли воздушное пространство
17:05
"Погибли сразу": раскрыты шокирующие детали о ракетном ударе Ирана по самолету
16:50
В Украине резко подскочат тарифы на электроэнергию: СМИ сообщили подробности
16:47
Синоптик предупредил об аномалии на Крещение 2020
15:56
В МАУ объяснили, почему не отменили роковой рейс из Тегерана
15:00
Опубликовано новое видео запуска ракеты по украинскому Боингу в Иране Видео
14:54
Стало известно, о чем Зеленский и Макрон договорились по расследованию гибели Боинга МАУ Видео
14:35
За пять секунд до рокового решения: в Иране рассказали, как ударили ракетой по Боингу МАУ
14:23
"Диалог был": в МАУ рассказали о разговоре пилотов сбитого Боинга с авиадиспетчером Видео
13:58
"За сбитый Боинг должна ответить Россия": Турчинов "выплеснул" провокационное заявление
13:57
Российская ракета прошила кабину: опубликованы детали крушения самолета МАУ
13:30
Иран признал вину за крушение самолета: Зеленский обратится к украинцам
13:29
Иран сбил украинский самолет: обнародованы новые устрашающие фото с места трагедии Фото
13:06
Крушение боинга МАУ: верховный лидер Ирана потребовал опубликовать все детали трагедии Видео
13:00
Мужские стрижки 2020: названы 6 модных трендов в мужских стрижках 2020 фото Фото
12:25
Стало известно, кто в Иране взял на себя ответственность за гибель Боинга МАУ Видео
12:07
В разведке узнали свежайшие потери боевиков на Донбассе
11:37
В России в ДТП погибли и пострадали украинцы
11:35
Иран сбил самолет МАУ: Гончарук рассказал, что происходит на месте трагедии Видео
11:30
Трамп и Иран подыгрывают друг другу мнение
11:00
Тоттенхэм - Ливерпуль: где смотреть матч АПЛ
10:57
"С*ки, плевать на извинения": иранские соболезнования возмутили украинцев в Сети
10:37
Генштаб Ирана уточнил, чья ракета сбила Боинг 737 МАУ Видео
10:14
"Фанатики убили ракетами Путина 176 человек": журналист пояснил, почему Иран "три для лгал" Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять