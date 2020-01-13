"Наши иконы - самые красивые": в Киев бывшая УПЦ МП привезла "кровоточивую" икону

образ Христа Спасителя/ Центр інформації УПЦ

Стало известно, что в Голосеевском монастыре Киева, с 13 января до Пасхи (которая в этом году 19 апреля), будет доступен для мирян "кровоточивый чудотворный образ Христа Спасителя".

Об этом сообщили представители бывшей УПЦ МП о ссылкой на пресс-службу обители.

"Образ Спасителя нашего Господа Иисуса Христа стал благоухать и мироточить в доме 68-летней Антонины Евфимовой (в монашестве Ангелины) в Державино 5 мая 1999 года. 5 апреля 2000 года, в Великую Среду на поверхности иконы стали появляться мелкие пятна крови. Со временем кровотечение значительно усилилось. Заливая Лик Спасителя, кровь свертывается, образуя сгустки и темные пятна. Биохимическая экспертиза установила группу крови – четвертая, что совпало с данными исследований кровоподтеков Туринской Плащаницы", - заявили священники.

Напомним, ранее российский художник Константин Еременко создал "икону" якутского шамана Александра Габышева, который устроил беспримерный поход в Москву ради изгнания президента РФ Владимира Путина.